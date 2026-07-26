Reh springt auf Straße: Unfall mit fünf Teenagern

Das Auto schlitterte über das Bankett und den Gehsteig und krachte anschließend in eine Grundstückseinfriedung. Besonders heftig: Der Pkw wurde mit der rechten hinteren Tür regelrecht auf einen Betonsockel katapultiert. Auch ein Stromverteilerkasten wurde bei dem Crash beschädigt. Schließlich kam der Wagen im Garten eines Hauses zum Stillstand.