Reh springt auf Straße: Unfall mit fünf Teenagern

Dramatischer Unfall am frühen Sonntagmorgen in Niederösterreich: Ein 18-jähriger Lenker wollte auf der B49 einem Reh ausweichen. Das Auto geriet ins Schleudern, krachte in eine Grundstückseinfriedung und landete schließlich in einem Garten. Drei junge Männer wurden verletzt.
Ein Reh auf der Fahrbahn löste am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen schweren Verkehrsunfall in Baumgarten an der March im Bezirk Gänserndorf aus.
Lenker versuchte noch auszuweichen
Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf war mit vier weiteren jungen Männern auf der B49 unterwegs, als plötzlich das Wildtier auf die Straße sprang. Der Lenker versuchte noch auszuweichen – doch dabei geriet der Wagen außer Kontrolle.
Das Auto schlitterte über das Bankett und den Gehsteig und krachte anschließend in eine Grundstückseinfriedung. Besonders heftig: Der Pkw wurde mit der rechten hinteren Tür regelrecht auf einen Betonsockel katapultiert. Auch ein Stromverteilerkasten wurde bei dem Crash beschädigt. Schließlich kam der Wagen im Garten eines Hauses zum Stillstand.
Feuerwehr musste drei Insassen befreien
Die drei jungen Männer auf der Rücksitzbank waren nach dem Unfall verletzt und mussten von der Feuerwehr aus dem völlig demolierten Fahrzeug befreit werden. Auch ein Rettungshubschrauber stand im Einsatz.
Nur Lenker und Beifahrer blieben unverletzt
Ein 17-Jähriger aus Wien wurde ins Landesklinikum Mistelbach gebracht. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf wurde in die Klinik Donaustadt nach Wien transportiert. Ein weiterer 17-Jähriger musste mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 2“ ins Landesklinikum St. Pölten geflogen werden. Der Lenker und sein 17-jähriger Beifahrer blieben bei dem spektakulären Unfall unverletzt.
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