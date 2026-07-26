Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auto kracht in Garten

Reh springt auf Straße: Unfall mit fünf Teenagern

Wien
26.07.2026 10:24
Dramatischer Wildunfall in Niederösterreich: Ein Pkw mit fünf jungen Insassen krachte in eine ...
Dramatischer Wildunfall in Niederösterreich: Ein Pkw mit fünf jungen Insassen krachte in eine Grundstückseinfriedung. (Symbolbild)(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dramatischer Unfall am frühen Sonntagmorgen in Niederösterreich: Ein 18-jähriger Lenker wollte auf der B49 einem Reh ausweichen. Das Auto geriet ins Schleudern, krachte in eine Grundstückseinfriedung und landete schließlich in einem Garten. Drei junge Männer wurden verletzt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein Reh auf der Fahrbahn löste am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen schweren Verkehrsunfall in Baumgarten an der March im Bezirk Gänserndorf aus.

Lenker versuchte noch auszuweichen
Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf war mit vier weiteren jungen Männern auf der B49 unterwegs, als plötzlich das Wildtier auf die Straße sprang. Der Lenker versuchte noch auszuweichen – doch dabei geriet der Wagen außer Kontrolle.

Das Auto schlitterte über das Bankett und den Gehsteig und krachte anschließend in eine Grundstückseinfriedung. Besonders heftig: Der Pkw wurde mit der rechten hinteren Tür regelrecht auf einen Betonsockel katapultiert. Auch ein Stromverteilerkasten wurde bei dem Crash beschädigt. Schließlich kam der Wagen im Garten eines Hauses zum Stillstand.

Feuerwehr musste drei Insassen befreien
Die drei jungen Männer auf der Rücksitzbank waren nach dem Unfall verletzt und mussten von der Feuerwehr aus dem völlig demolierten Fahrzeug befreit werden. Auch ein Rettungshubschrauber stand im Einsatz.

Nur Lenker und Beifahrer blieben unverletzt
Ein 17-Jähriger aus Wien wurde ins Landesklinikum Mistelbach gebracht. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf wurde in die Klinik Donaustadt nach Wien transportiert. Ein weiterer 17-Jähriger musste mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 2“ ins Landesklinikum St. Pölten geflogen werden. Der Lenker und sein 17-jähriger Beifahrer blieben bei dem spektakulären Unfall unverletzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
26.07.2026 10:24
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
18° / 30°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
17° / 30°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
17° / 29°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
16° / 30°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
15° / 31°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul Ballout. (kleines Bild)
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Nach diesem Mann wird gefahndet
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Einsatzkräfte bei der Spurensicherung in Stuttgart
Weiter in Lebensgefahr
Frau in Stuttgart angezündet: Täter ist Ehemann
Der 20-Jährige, der einen Bankmitarbeiter in Regensburg getötet haben soll, ist seit Freitag in ...
Details aus Regensburg
Verdächtiger kündigte Banküberfall per Zettel an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot
121.596 mal gelesen
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Oberösterreich
Nach Elektroschocker-Affäre droht nun das Aus
103.962 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marina und Ambros R. wollen weiterhin Pächter des Erlebnisbades Frankenmarkt bleiben.
Deutschland
Anschlag in Berlin: Fahndung nach Abdul B. (21)
99.687 mal gelesen
Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul B. (kleines Bild)
Deutschland
Anschlag in Berlin: Fahndung nach Abdul B. (21)
1509 mal kommentiert
Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul B. (kleines Bild)
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
999 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Österreich
Österreich könnte bald erneut zum Backofen werden
914 mal kommentiert
Österreich kommt erneut ins Schwitzen: Die nächste Hitzewelle kündigt sich an. (Symbolbild)
Mehr Wien
Auto kracht in Garten
Reh springt auf Straße: Unfall mit fünf Teenagern
Sport Tv Logo
Rapid hat viel vor
„Ich werde die Titel-Hoffnungen nicht zerstören“
Krone Plus Logo
Wohnbaustadträtin:
„Den Wiener Grant kann ich nicht nachvollziehen“
ÖFB-Cup im Ticker
Wiener Sport-Club gegen FK Austria Wien ab 18 Uhr
ÖFB-Cup im Ticker
SV Wienerberg gegen SK Rapid ab 20.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf