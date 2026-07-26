Verbindungen zu Russland: Platzt der Pirlo-Deal?

Werbeauftritt Pirlos in Moskau vor zwei Monaten in der Kritik

Für Kritik sorgte insbesondere ein Werbeauftritt Pirlos in Moskau vor zwei Monaten gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Marco Materazzi. Mehrere italienische Politiker verschiedener Parteien äußerten Zweifel, ob jemand mit einer solchen Verbindung Italien als Nationaltrainer repräsentieren sollte. Nach Angaben des Blattes soll Malago inzwischen eine Prüfung der Vertragsunterlagen veranlasst haben. Dabei gehe es unter anderem um die Frage, ob Pirlos Zusammenarbeit mit Fonbet ausschließlich mit seinem Engagement beim United FC verknüpft ist.