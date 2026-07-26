„Lassen uns unsere Art zu leben nicht nehmen“

Bei einem Anschlag auf die Berliner Christopher-Street-Day-Feierlichkeiten ist am Samstagabend eine Person getötet worden. Berlins Bürgermeister Kai Wegner dankte den Einsatzkräften sowie den Organisatoren für ihr schnelles Handeln und die umgehend eingeleiteten Ermittlungen. Zugleich betonte Wegner, Berlin werde „weiterhin Haltung zeigen und seine Position deutlich machen. Wir werden nicht zulassen, dass uns jemand unsere Lebensweise oder unser Zusammenleben nimmt.“