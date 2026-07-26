Alpinist kippte um und stürzte 100 Meter in Tod

Nach Pause kippte Alpinist um und stürzte ab

Gegen Mittag erreichte die Gruppe den Gipfel und machte dort eine Pause. Anschließend stiegen die Personen in Richtung Pfuitjöchel ab. Gegen 13.30 Uhr kippte ein 69-jähriger Mann aus Liechtenstein plötzlich nach vorne um und stürzte rund 100 Meter in eine Felsrinne ab, wo er schließlich liegen blieb.