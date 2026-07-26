Diese Gemeinde erkennt Rohrbrüche im Vorbeifahren

In Mattsee können mit dem System aber auch kleinere Wasserfresser aufgedeckt werden. „Das kann eine rinnende Toilette oder ein undichtes Überdruckventile bei einem Boiler sein“, erklärt der Ortschef. Er sieht die geplanten Fahrten auch als Service für die Bevölkerung um im Fall der Fälle Bewohner auf einen möglichen Schaden hinzuweisen. „Das spart am Ende Geld und auch Wasser.“