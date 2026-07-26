Massenschlägerei mit mehreren Waffen endet blutig

Die Verdächtigen seien zudem mit Messern, Schlagstöcken und Eisenketten bewaffnet gewesen. Ein 23-jähriger Syrer wurde durch einen noch unbekannten Angreifer mit einem Metallgegenstand am Hals verletzt. Das Opfer konnte sich in ein in der Nähe befindliches Lokal retten. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte sowie die Polizei.