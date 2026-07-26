Massenschlägerei mit mehreren Waffen endet blutig

Rund 20 Personen lieferten sich am Freitag im Bereich der Salurnerstraße bzw. dem Landhausplatz in Innsbruck eine wilde Schlägerei. Dabei kamen auch Messer, Schlagstücke oder Eisenketten zum Einsatz. Eine Person landete landete im Spital, die anderen flohen. Die Ermittlungen laufen.
Gegen 23.20 Uhr kam es im Bereich der Salurner Straße bzw. dem Landhausplatz in Innsbruck zu einem wilden Raufhandel. Ersten Informationen zufolge sollen 20 Personen an der Schlägerei beteiligt gewesen sein.
Die Verdächtigen seien zudem mit Messern, Schlagstöcken und Eisenketten bewaffnet gewesen. Ein 23-jähriger Syrer wurde durch einen noch unbekannten Angreifer mit einem Metallgegenstand am Hals verletzt. Das Opfer konnte sich in ein in der Nähe befindliches Lokal retten. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte sowie die Polizei.
Die Ermittlungen der Polizei zum Sachverhalt sind laufend.
Die Polizei
Opfer verletzt, Ermittlungen laufen
Alle weiteren Beteiligten flüchteten daraufhin. Der 23-Jährige wurde erheblich verletzt und in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert.
Das Motiv ist derzeit noch unklar. Im Einsatz standen die Rettung, mehrere Streifen der umliegenden Polizeidienststellen und eine Streife der Schnellen Interventionsgruppe SIG. „Die Ermittlungen der Polizei zum Sachverhalt sind laufend“, heißt es.
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