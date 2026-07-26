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Brände außer Kontrolle

Bordeaux: 55.000 Personen sollen evakuiert werden

Ausland
26.07.2026 08:18
Porträt von krone.at
Von krone.at

Angesichts der beispiellosen Waldbrände nahe der Stadt Bordeaux im Südwesten Frankreichs haben die Behörden des Départements Gironde 55.000 weitere Menschen zur Evakuierung aufgefordert. 

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Die Entscheidung sei „angesichts des Wiederaufflammens des Brandes“ getroffen worden, teilten die Behörden am Samstag mit. Damit überschritt die Zahl der wegen der Brände im Département Gironde evakuierten Menschen deutlich die Marke von 200.000. 

Zuvor hatten die Behörden bereits 8000 Menschen am Stadtrand von Bordeaux zur Evakuierung aufgefordert. Mehrere Viertel der Gemeinden Marcheprime und Cestas, weniger als 30 Kilometer südwestlich von Bordeaux, waren demnach betroffen.

Bilder aus der Nähe von Bordeaux:

(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)

In ganz Frankreich waren laut Innenminister Laurent Nuñez mehrere Brände weiter nicht unter Kontrolle. Besonders stark war weiter der Südwesten betroffen, wo sich die Flammen auf Bordeaux zubewegten. Aber auch im Département Var im Südosten loderten Flammen.

Auch neue Evakuierungsaufrufe in Spanien
In Spanien gab unterdessen das Innenministerium aufgrund heftiger Waldbrände neue Evakuierungsaufrufe für die Provinz Toledo südwestlich der Hauptstadt Madrid heraus. „Die Lage ist komplex“, sagte der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska vor Journalisten. „Heute sind wir etwas pessimistischer als gestern“, fügte er hinzu. Die Wetterbedingungen hätten „überhaupt nicht geholfen“. Die kommende Nacht werde „nicht einfach“ werden, sagte er.

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Feuer zu Großbrand verschmolzen
Zwei von drei Bränden westlich von Madrid waren nach Behördenangaben zuvor zu einem Großfeuer verschmolzen, das sich mit einem weiteren Waldbrand in der benachbarten Region Kastilien und León verbinden könnte. Der größte Brand in Spanien in der Provinz Guadalajara nordöstlich von Madrid loderte am Samstag weiter. Dort vernichteten die Flammen bisher etwa 32.000 Hektar Land.

Wissenschaftern zufolge erhöhen die durch den menschengemachten Klimawandel häufigeren und intensiveren Hitzewellen das Risiko von Waldbränden. Dürre und außergewöhnliche Hitze hatten die Vegetation in weiten Teilen Südeuropas stark ausgetrocknet und erschwerten die Löscharbeiten.

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