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Skandal im ÖFB-Cup: „Das schockiert uns zutiefst!“

ÖFB Cup
26.07.2026 09:48
Beim Spiel zwischen Union Gurten und Blau-Weiß Linz kam es zu einem Eklat.
Beim Spiel zwischen Union Gurten und Blau-Weiß Linz kam es zu einem Eklat.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Unschöne Szenen im ÖFB-Cup: Blau-Weiß-Linz-Akteur Karim Conte wurde am Freitag beim 3:1-Sieg in der ersten Runde gegen Union Gurten rassistisch beleidigt. „Ein Video und der Vorfall schockiert uns als Union Gurten natürlich zutiefst“, meldet sich nun der Klub zu Wort.

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„Wir distanzieren uns von Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art und tolerieren dies in keinster Weise“, stellt der Drittliga-Klub aus Oberösterreich klar. „Leider gibt es in unserer Gesellschaft nach wie vor Personen, die noch nicht in der Neuzeit angekommen und etwas zurückgeblieben sind. Leider gibt der Sport genau oft diesen Personen eine Plattform, sich zu zeigen.“

„Ne***bua“ im Stream zu hören
Was war passiert? In der Schlussphase des packenden Cup-Krimis stellte sich Karim Conte vor den Ball, um die Ausführung eines Freistoßes zu verhindern. Folgerichtig sah der Spieler von Blau-Weiß Linz die Gelbe Karte. Doch dann das: Wie auf einem Video zu hören ist, rief ein Fan lautstark „Ne***bua“ und beleidigte den 26-jährigen Kicker aus Guinea rassistisch.

Verein entschuldigt sich
„Wir entschuldigen uns beim Spieler Karim Conte und möchten nochmals betonen, dass sich die Union Gurten von rassistischen Äußerungen auf und neben dem Platz klar distanziert“, schämt sich der Regionalliga-Nord-Verein für das Verhalten des Anhängers. 

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