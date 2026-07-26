Skandal im ÖFB-Cup: „Das schockiert uns zutiefst!“

„Wir distanzieren uns von Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art und tolerieren dies in keinster Weise“, stellt der Drittliga-Klub aus Oberösterreich klar. „Leider gibt es in unserer Gesellschaft nach wie vor Personen, die noch nicht in der Neuzeit angekommen und etwas zurückgeblieben sind. Leider gibt der Sport genau oft diesen Personen eine Plattform, sich zu zeigen.“