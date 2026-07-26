„Verrückt!“ Jetzt kämpft Tagger um Premieren-Titel

Dass dies der Fall ist, lag auch an der Nervenstärke der Osttirolerin, die im entscheidenden Tiebreak schon 1:3 zurücklag. Ein herrlicher Rückhand-Winner brachte sie auf 2:3, danach leistete sie sich anders als die Weltranglisten-26. keine Schwächemomente mehr. Im Gegenteil: Mit einem Ass stellte Lilli auf 6:4, als Krejcikova den Ball danach ins Netz schlug, riss Tagger die Hände empor, jubelte.