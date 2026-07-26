„Verrückt!“ Jetzt kämpft Tagger um Premieren-Titel

Der rasante Aufstieg von Lilli Tagger geht weiter. Die 18-Jährige feierte gestern im Semifinale von Prag den vielleicht bislang größten Sieg ihrer Tennis-Karriere, rang in einem 2:52 Stunden dauernden Thriller die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova 6:7(5), 6:3 und 7:6(4) nieder. Damit spielt Tagger heute gegen die Ukrainerin Daria Snigur (Nr. 54 der Welt) um ihren ersten WTA-Titel.
Dass dies der Fall ist, lag auch an der Nervenstärke der Osttirolerin, die im entscheidenden Tiebreak schon 1:3 zurücklag. Ein herrlicher Rückhand-Winner brachte sie auf 2:3, danach leistete sie sich anders als die Weltranglisten-26. keine Schwächemomente mehr. Im Gegenteil: Mit einem Ass stellte Lilli auf 6:4, als Krejcikova den Ball danach ins Netz schlug, riss Tagger die Hände empor, jubelte.
„Verrückt. Ehrlich, im Moment kann ich gar nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Ich bin super happy.“ Mit dem zweiten Finaleinzug ihrer Karriere hat Tagger 163 Punkte fix, die sie morgen zumindest auf Platz 52 der Welt spülen werden. Mit dem Titel würde die Österreicherin automatisch die Top 50 knacken!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.