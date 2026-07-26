Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufstieg geht weiter

„Verrückt!“ Jetzt kämpft Tagger um Premieren-Titel

Tennis
26.07.2026 08:01
Lilli Tagger
Lilli Tagger(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der rasante Aufstieg von Lilli Tagger geht weiter. Die 18-Jährige feierte gestern im Semifinale von Prag den vielleicht bislang größten Sieg ihrer Tennis-Karriere, rang in einem 2:52 Stunden dauernden Thriller die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova 6:7(5), 6:3 und 7:6(4) nieder. Damit spielt Tagger heute gegen die Ukrainerin Daria Snigur (Nr. 54 der Welt) um ihren ersten WTA-Titel.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dass dies der Fall ist, lag auch an der Nervenstärke der Osttirolerin, die im entscheidenden Tiebreak schon 1:3 zurücklag. Ein herrlicher Rückhand-Winner brachte sie auf 2:3, danach leistete sie sich anders als die Weltranglisten-26. keine Schwächemomente mehr. Im Gegenteil: Mit einem Ass stellte Lilli auf 6:4, als Krejcikova den Ball danach ins Netz schlug, riss Tagger die Hände empor, jubelte.

Lesen Sie auch:
Lilli Tagger
Tennis-TICKER
LIVE ab 14 Uhr: Gewinnt Tagger das Finale in Prag?
26.07.2026
WTA-Turnier in Prag
Stark! Tagger schlägt auch Ex-Wimbledon-Siegerin
25.07.2026

„Verrückt. Ehrlich, im Moment kann ich gar nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Ich bin super happy.“ Mit dem zweiten Finaleinzug ihrer Karriere hat Tagger 163 Punkte fix, die sie morgen zumindest auf Platz 52 der Welt spülen werden. Mit dem Titel würde die Österreicherin automatisch die Top 50 knacken!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
26.07.2026 08:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot
121.170 mal gelesen
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Oberösterreich
Nach Elektroschocker-Affäre droht nun das Aus
103.411 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marina und Ambros R. wollen weiterhin Pächter des Erlebnisbades Frankenmarkt bleiben.
Oberösterreich
Mutter wurde plötzlich aus dem Leben gerissen
92.160 mal gelesen
Vor knapp zwei Wochen stand die 45-Jährige daheim auf, fiel um – und starb schließlich. Zwei ...
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
998 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Deutschland
Anschlag in Berlin: Polizei fahndet nach Abdul B.
915 mal kommentiert
Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul B. (kleines Bild)
Österreich
Österreich könnte bald erneut zum Backofen werden
913 mal kommentiert
Österreich kommt erneut ins Schwitzen: Die nächste Hitzewelle kündigt sich an. (Symbolbild)

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf