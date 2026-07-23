Beim Canyoning verletzt – aus Schlucht geborgen

Die 34-Jährige war laut Polizei Mitglied einer neunköpfigen Gruppe, die am Mittwoch unter der Leitung eines Canyoning-Guides die Zemmschlucht in Finkenberg durchquerte. Gegen 15.30 Uhr rutschte die Frau in einem relativ flachen Abschnitt des Bachverlaufs unmittelbar hinter dem Guide auf einem nassen Stein aus und verletzte sich dabei am Sprunggelenk.