Beim Canyoning verletzt – aus Schlucht geborgen

Bei einer geführten Canyoning-Tour in der Zemmschlucht im Tiroler Zillertal ist am Mittwoch eine 34-jährige deutsche Urlauberin verletzt worden. Die Frau musste von der Bergrettung aus der Schlucht geborgen und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Die 34-Jährige war laut Polizei Mitglied einer neunköpfigen Gruppe, die am Mittwoch unter der Leitung eines Canyoning-Guides die Zemmschlucht in Finkenberg durchquerte. Gegen 15.30 Uhr rutschte die Frau in einem relativ flachen Abschnitt des Bachverlaufs unmittelbar hinter dem Guide auf einem nassen Stein aus und verletzte sich dabei am Sprunggelenk.
Mit Gebirgstrage aus Schlucht
Der Guide leistete umgehend Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Einsatzkräfte der Bergrettung rückten zur Unfallstelle an und bargen die Verletzte mithilfe einer Gebirgstrage aus der Schlucht.
Anschließend wurde die Deutsche, die aus Nordrhein-Westfalen stammt, mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.
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