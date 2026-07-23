US-Star Jessica Alba macht Fitness-Urlaub in Tirol

Hollywood-Star Jessica Alba (45) tauscht den roten Teppich gegen Bergluft! Die Schauspielerin gönnt sich derzeit eine Auszeit in Österreich – doch statt faul am Pool zu liegen, setzt die Beauty auf Bewegung, Natur und jeder Menge Action.
Fitnessfrische statt Sommerfrische in Tirol! Jessica Alba hat sich mit ihrer besten Freundin Kelly Sawyer in die Alpen begeben – und aus dem geplanten Wellness-Trip kurzerhand ein sportliches Abenteuer gemacht.
Auf Instagram nimmt die „Honey“-Darstellerin ihre Fans mit in die Tiroler Bergwelt und zeigt traumhafte Bilder aus ihrem Aufenthalt beim legendären Stanglwirt. Statt nur zu entspannen, geht es für die Hollywood-Beauty hoch hinaus: Wandern, Radfahren und Tennis stehen auf dem Programm.
„Wenn du deine beste Freundin davon überzeugst, einen Wellness-Urlaub zu machen … und daraus irgendwie ein komplettes Fitness- und Abenteuer-Retreat wird“, schreibt Alba mit einem Augenzwinkern zu ihren Schnappschüssen.
Hier ist der Post von Alba eingebunden, in dem sie die Bilder der Bergerlebnisse der US-Schauspielerin durchklicken können:
Auch ein kühles Bier draf nicht fehlen
Zwischen grünen Wiesen, imposanten Bergen und der Tiroler Idylle genießt die Schauspielerin sichtlich ihre Auszeit. Natürlich darf auch ein typischer Österreich-Moment nicht fehlen: Alba gönnt sich ein kühles Bier vor der beeindruckenden Alpenkulisse.
„Wir sind aufgeregt, es ist so schön hier“, schwärmt sie von ihrem Aufenthalt. Ihre Begeisterung für Österreich ist dabei nicht neu: Schon im Juni war die dreifache Mama bei einer Veranstaltung im Stanglwirt zu Gast – nun kehrte sie für weitere entspannte Tage zurück.
Für Jessica Alba ist die Reise eine willkommene Pause, bevor es wieder zurück ans Filmset geht. Die Schauspielerin arbeitet bereits an neuen Projekten und wird unter anderem in der Fortsetzung des Kultfilms „30 über Nacht“ an der Seite von Jennifer Garner zu sehen sein.
Bis dahin heißt es für Alba: raus aus Hollywood, rein in die Berge – mit Wanderschuhen statt High Heels.
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