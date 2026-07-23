Bald flimmert ein neuer Fernsehsender auf Geräten

„Es gibt eine hohe Nachfrage an großen fiktionalen Serien, die man noch sehr gut von früher kennt. Dazu wird ,Der Bulle von Tölz‘ und ,Kommissar Rex‘ gehören und viele alte Dailys wie ,Verliebt in Berlin‘. Es kann aber auch ein paar tagesaktuelle Ausflüge geben“, sagte Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1 Media SE, der „Süddeutschen Zeitung“.