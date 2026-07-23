Weil einer fehlt: FIFA-WM-Elf sorgt für Fan-Ärger

Upamecano und Martinez satt Cubarsi?

„Unai Simon wurde zum besten Torhüter des Turniers gewählt, aber schafft es nicht in die FIFA-Elf. Wie ist das überhaupt möglich?“, fragen sich einige Fans. Da er allerdings durch Kap-Verde-Goalie Vozinha ersetzt wurde, der bei dieser WM durchaus zu überzeugen wusste und Kult-Status erlangt hat, hält sich auch bei dieser Entscheidung die Aufregung in Grenzen.