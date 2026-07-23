Weil einer fehlt: FIFA-WM-Elf sorgt für Fan-Ärger

Aufregung um die offizielle FIFA-WM-Elf. Denn die Entscheidung für jene Spieler, die der Weltverband, zu den besten des Turniers gekürt hat, stößt nicht überall auf Gegenliebe. Vor allem die Abwesenheit des ausgezeichneten Weltmeisters Pau Cubarsi sorgt für Ärger.
Die Offensive der offiziellen WM-Top-Elf stößt bei den meisten Fans auf Zustimmung. Lionel Messi, Erling Haaland, Jude Bellingham und Co. haben mit ihren Leistungen durchaus überzeugt und auch wenn die ein oder andere Stimme die Abwesenheit von England-Kapitän Harry Kane bemängelt, gibt es keine große Aufregung.
Anders verhält es sich, wenn man sich die Defensive anschaut. Denn dort fehlen gleich zwei Akteure, die zahlreiche Fans dort erwartet hätten. Einerseits Spanien-Torwart Unai Simon. Nur ein Gegentreffer und ein neuer WM-Rekord reichten für den Keeper nicht aus.
Upamecano und Martinez satt Cubarsi?
„Unai Simon wurde zum besten Torhüter des Turniers gewählt, aber schafft es nicht in die FIFA-Elf. Wie ist das überhaupt möglich?“, fragen sich einige Fans. Da er allerdings durch Kap-Verde-Goalie Vozinha ersetzt wurde, der bei dieser WM durchaus zu überzeugen wusste und Kult-Status erlangt hat, hält sich auch bei dieser Entscheidung die Aufregung in Grenzen.
Für großen Ärger sorgt aber, dass Youngster Pau Cubarsi nicht berücksichtigt wurde. Der beste Nachwuchsspieler des Turniers hatte im Verlauf der WM gezeigt, dass er es mit allen Topstars aufnehmen kann. Half etwa mit Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zu stoppen.
Dennoch wurden stattdessen Dayot Upamecano und Lisandro Martinez in die Top-Elf gewählt, weshalb sich vor allem in den sozialen Medien der Ärger entlädt. Zahlreiche empörte Fan-Kommentare sind da zu sehen. Ein besonders beliebter Kommentar lautet: „Die FIFA hat keine Scham“. Er scheint aktuell den Nerv besonders vieler Fußball-Fans zu treffen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.