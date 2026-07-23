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Elsa Hosk: Zweites Baby wurde im Garten geboren

Society International
23.07.2026 14:46
Der Victorias-Secret-Engel hat ihre zweites Kind zur Welt gebracht: im Licht des Mondes unter ...
Der Victorias-Secret-Engel hat ihre zweites Kind zur Welt gebracht: im Licht des Mondes unter einem magischen Baum.(Bild: APA/2018 Getty Images)
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Von krone.at

Elsa Hosk ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die 37-Jährige und ihr Verlobter, der Unternehmer Tom Daly, haben eine zweite Tochter bekommen und ihr einen sehr süßen Namen gegeben. Das Mäderl, von dem auch Fotos veröffentlicht wurden, trägt den Namen Flora Blue.

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Das Paar hat bereits die fünfjährige Tochter Tuulikki, ein traditioneller finnischer weiblicher Vorname, der „kleiner Wind„ bedeutet.

Blumenfee-Mädchen wurde unter dem Mond im Garten geboren
Elsa Hoskt teilte die frohe Nachricht am Mittwoch auf Instagram und veröffentlichte mehrere Fotos der Neugeborenen. Darauf hält das ehemalige Victoria‘s-Secret-Model seine Tochter im Arm, während es sich zu Hause ausruht.

Zu den Bildern schrieb Elsa: „Unser Blumenfeen-Mädchen Flora Blue. Sie ist endlich da – geboren im Garten, unter dem Mond, den Sternen und unserem magischen blühenden Baum.“

Hier ist das Posting des Models mit den süßen Bildern ihrer kleinen Blumenfee:

Fans schicken „ganz viel Liebe“
In den Kommentaren gratulierten zahlreiche Fans der frischgebackenen Zweifach-Mama. Ein Nutzer schrieb: „Ganz viel Liebe für euch alle. Eine große Umarmung und heilende Energie für Mama Elsa. Sie ist wunderschön!“ Ein weiterer kommentierte: „Herzlichen Glückwunsch zu eurem süßen Blumenmädchen! Sie hat die blauesten Augen!“

Ein dritter Fan erklärte: „Wunderschönen Glückwunsch. Tulle ist jetzt große Schwester. Ach, wie schön.“

Hosk bekam auf Instagram zur Geburt ihres zweiten Kindes viele liebe Nachrichten und ...
Hosk bekam auf Instagram zur Geburt ihres zweiten Kindes viele liebe Nachrichten und Glückwünsche.(Bild: APA/Sameer Al-Doumy / AFP)

Bereits im April hatte Elsa in ihrer Instagram-Story bekannt gegeben, dass sie und Tom ihr zweites Kind erwarten. Damals veröffentlichte sie ein Spiegel-Selfie, auf dem ihr deutlich sichtbarer Babybauch zu sehen war. Dazu schrieb die Schwedin: „Guten Morgen von mir und dem Baby.“

Posting gelöscht: Bauch zu anstößig? 
Ihr ursprünglicher Schwangerschafts-Post, in dem sie verkündet hatte: „Seit sechs Monaten wächst hier ein kleines Wunder heran“, wurde inzwischen jedoch gelöscht. Warum der Beitrag verschwand, erklärte Elsa später ebenfalls in ihrer Instagram-Story: „Sie haben meinen Schwangerschafts-Post entfernt. Ich wünschte, schwangere Bäuche würden nicht als anstößig angesehen - aber offenbar sind wir noch nicht so weit.“

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Bereits im September 2025 hatte Elsa auf Instagram ihre Verlobung mit Tom Daly bekannt gegeben. Der Unternehmer machte ihr in der gemeinsamen neuen Wohnung - umgeben von Blumen und Kerzen – einen Heiratsantrag und überreichte ihr einen großen oval geschliffenen Diamantring von Tiffany & Co. Zu den Aufnahmen schrieb die Blondine: „Ich habe Jaaaa gesagt … in einem schwedischen Wildblumengarten, in unserer neuen Wohnung in der Stadt, in der wir uns vor zehn Jahren kennengelernt haben – du und ich, Baby.“

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