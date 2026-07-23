Elsa Hosk: Zweites Baby wurde im Garten geboren

Bereits im September 2025 hatte Elsa auf Instagram ihre Verlobung mit Tom Daly bekannt gegeben. Der Unternehmer machte ihr in der gemeinsamen neuen Wohnung - umgeben von Blumen und Kerzen – einen Heiratsantrag und überreichte ihr einen großen oval geschliffenen Diamantring von Tiffany & Co. Zu den Aufnahmen schrieb die Blondine: „Ich habe Jaaaa gesagt … in einem schwedischen Wildblumengarten, in unserer neuen Wohnung in der Stadt, in der wir uns vor zehn Jahren kennengelernt haben – du und ich, Baby.“