„Ferienlager“: Kreml schickt Kinder nach Nordkorea

„Propaganda-Lieder ins Russische übersetzt“

Ein ehemaliger Schüler, der das umstrittene Camp in seiner Schullaufbahn mehrmals besucht hat, sprach in einem CNN-Interview über seine Erfahrungen. So mussten sie etwa „Propaganda-Songs“ über den ehemaligen nordkoreanischen Präsidenten Kim Il-sung, Kim Jong-il oder den obersten Führer Nordkoreas, Kim Jong-un singen. Er sagte: „Die Lieder waren auf Nordkoreanisch, aber sie wurden ins Russische übersetzt.“