Adeyemi wechselt von Dortmund zum FC Barcelona

Offensiv-Spieler Karim Adeyemi verlässt Borussia Dortmund und schließt sich dem spanischen Fußball-Meister FC Barcelona an!
Der 24-Jährige unterschrieb in Barcelona einen Vertrag bis 2031, so die Katalanen am Donnerstag. Dem Vernehmen nach sollen sich der BVB und Barcelona auf eine Ablöse von 22 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro an Boni geeinigt haben. Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen.
146 Pflichtspiele für Borussia Dortmund
In seiner Zeit beim Revierklub bestritt Adeyemi 146 Pflichtspiele und erzielte 36 Tore, davon sieben in der abgelaufenen Saison. Mit den Dortmundern erreichte er 2024 unter anderem das Finale der Champions League (0:2 gegen Real Madrid).
Seinen neuen Coach kennt Adeyemi bereits: Barcas Meistermacher Hansi Flick hatte ihn als damaliger Bundestrainer im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Für das DFB-Team bestritt Adeyemi seitdem elf Spiele.
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