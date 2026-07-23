Adeyemi wechselt von Dortmund zum FC Barcelona

Der 24-Jährige unterschrieb in Barcelona einen Vertrag bis 2031, so die Katalanen am Donnerstag. Dem Vernehmen nach sollen sich der BVB und Barcelona auf eine Ablöse von 22 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro an Boni geeinigt haben. Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen.