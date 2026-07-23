Nach KI-Ausbruch: Ruf nach internationalen Regeln

Globaler Einfluss der Künstlichen Intelligenz

Als Algorithmus hinter den sozialen Medien habe die Anwendung von Künstlicher Intelligenz erstmals ein globales Ausmaß erreicht. „An jedem Tag, an dem Regierungen nicht handeln, verlieren sie mehr und mehr Kontrolle – und mit ihnen alle Menschen“, so Ressa, die seit Jahrzehnten als Journalistin tätig ist. Gemeinsam mit dem kanadischen Turing-Preisträger Yoshua Bengio leitet sie den Expertenrat zum „Globalen Dialog“ der UNO über Künstliche Intelligenz (KI).