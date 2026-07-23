„Bewusstlos gewürgt“
Neue Gewalt-Details im Prozess gegen Frauenhasser
Die als Frauenhasser im Netz bekannten Brüder Andrew und Tristan Tate sitzen derzeit in US-Bundeshaft. Sie wurden in Großbritannien angeklagt, nachdem sie dort mehrere Frauen misshandelt und vergewaltigt haben sollen. Aus den Gerichtsakten gehen nun neue, schockierende Details hervor.
Die Tate-Brüder sitzen in Miami in Bundeshaft. Den beiden Männern werden verschiedene Sexualdelikte vorgeworfen, unter anderem Vergewaltigung und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Ihrem Anwalt zufolge seien sie unschuldig.
Die Gerichtsakten zeigten erschreckende Details. Demnach habe Andrew Tate eine Frau, die im Webcam-Geschäft arbeitete, bei einem mutmaßlichen Übergriff in ihrem Haus in England 2015 gewürgt und bewusstlos geschlagen, wie CNN berichtet.
„Hatte Todesangst“
Ein anderes Opfer gab an, 2014 einvernehmlichen Sex mit Andrew Tate gehabt zu haben, nachdem sie ihn über eine Dating-App kennengelernt hatte. Bei einer späteren Begegnung besuchte er sie in ihrer Wohnung. Während des Geschlechtsverkehrs sei sie festgehalten worden, habe keine Luft mehr bekommen und „Angst gehabt, dass er nicht aufhören und sie töten würde“, heißt es laut Anklageschrift.
Rubio: Haben nichts mit dem Fall zu tun
Nachdem die umstrittenen Influencer am Montag vor Gericht erschienen waren, äußerte sich auch der amerikanische Außenminister Marco Rubio zu dem Fall. Seiner Ansicht nach habe das Weiße Haus nicht mit der Auslieferung der Brüder nach Großbritannien zu tun. Die beiden waren am Samstag aufgrund eines Auslieferungsantrags aus dem Vereinigten Königreich festgenommen worden.
Andrew Tate ist Trump-Fan
Im Rahmen einer Auslandsreise wurde der US-Außenminister gefragt, ob er vorhabe, sich in den Auslieferungsstreit einzumischen. Dieser sagte: „In dieser Hinsicht gibt es für uns derzeit – und vielleicht auch überhaupt nie – eine Rolle zu spielen.“ Zuvor hatte der Donald Trump gesagt, er werde nicht eingreifen und eine Auslieferung verhindern. Andrew Tate selbst gilt als überzeugter Trump-Anhänger.
Kinderpornografie und Menschenhandel
Die britischen Behörden haben insgesamt 38 neue Anklagen gegen die Brüder erhoben, darunter Vergewaltigung, Menschenhandel, Körperverletzung und sexuelle Nötigung. Auch wegen des Vorwurfs, kinderpornografisches Material besessen und mit extremer Pornografie in Verbindung gestanden zu haben, müssen sich Andrew und Tristan Tate vor Gericht verantworten. Die Brüder haben jegliches Fehlverhalten wiederholt bestritten.
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