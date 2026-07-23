Neue Gewalt-Details im Prozess gegen Frauenhasser

Andrew Tate ist Trump-Fan

Im Rahmen einer Auslandsreise wurde der US-Außenminister gefragt, ob er vorhabe, sich in den Auslieferungsstreit einzumischen. Dieser sagte: „In dieser Hinsicht gibt es für uns derzeit – und vielleicht auch überhaupt nie – eine Rolle zu spielen.“ Zuvor hatte der Donald Trump gesagt, er werde nicht eingreifen und eine Auslieferung verhindern. Andrew Tate selbst gilt als überzeugter Trump-Anhänger.