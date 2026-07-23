Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bewusstlos gewürgt“

Neue Gewalt-Details im Prozess gegen Frauenhasser

Ausland
23.07.2026 11:28
Die Details im Prozess gegen die Tate-Brüder schockieren.
Die Details im Prozess gegen die Tate-Brüder schockieren.(Bild: AFP/DANIEL MIHAILESCU)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die als Frauenhasser im Netz bekannten Brüder Andrew und Tristan Tate sitzen derzeit in US-Bundeshaft. Sie wurden in Großbritannien angeklagt, nachdem sie dort mehrere Frauen misshandelt und vergewaltigt haben sollen. Aus den Gerichtsakten gehen nun neue, schockierende Details hervor.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Tate-Brüder sitzen in Miami in Bundeshaft. Den beiden Männern werden verschiedene Sexualdelikte vorgeworfen, unter anderem Vergewaltigung und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Ihrem Anwalt zufolge seien sie unschuldig.

Die Gerichtsakten zeigten erschreckende Details. Demnach habe Andrew Tate eine Frau, die im Webcam-Geschäft arbeitete, bei einem mutmaßlichen Übergriff in ihrem Haus in England 2015 gewürgt und bewusstlos geschlagen, wie CNN berichtet.

Die Tate-Brüder besitzen sowohl die britische als auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. ...
Die Tate-Brüder besitzen sowohl die britische als auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Seit 2016 leben sie überwiegend in Rumänien.(Bild: AP/Lothar Speer)

„Hatte Todesangst“
Ein anderes Opfer gab an, 2014 einvernehmlichen Sex mit Andrew Tate gehabt zu haben, nachdem sie ihn über eine Dating-App kennengelernt hatte. Bei einer späteren Begegnung besuchte er sie in ihrer Wohnung. Während des Geschlechtsverkehrs sei sie festgehalten worden, habe keine Luft mehr bekommen und „Angst gehabt, dass er nicht aufhören und sie töten würde“, heißt es laut Anklageschrift.

Rubio: Haben nichts mit dem Fall zu tun
Nachdem die umstrittenen Influencer am Montag vor Gericht erschienen waren, äußerte sich auch der amerikanische Außenminister Marco Rubio zu dem Fall. Seiner Ansicht nach habe das Weiße Haus nicht mit der Auslieferung der Brüder nach Großbritannien zu tun. Die beiden waren am Samstag aufgrund eines Auslieferungsantrags aus dem Vereinigten Königreich festgenommen worden.

Lesen Sie auch:
Andrew Tate (rechts) und sein Bruder Tristan sind am Wochenende in Miami verhaftet worden.
„Politische Gefangene“
Tate-Brüder wollen sich Auslieferung widersetzen
20.07.2026
Neue Vorwürfe
Tate-Brüder wegen Sexualdelikten festgenommen
19.07.2026

Andrew Tate ist Trump-Fan
Im Rahmen einer Auslandsreise wurde der US-Außenminister gefragt, ob er vorhabe, sich in den Auslieferungsstreit einzumischen. Dieser sagte: „In dieser Hinsicht gibt es für uns derzeit – und vielleicht auch überhaupt nie – eine Rolle zu spielen.“ Zuvor hatte der Donald Trump gesagt, er werde nicht eingreifen und eine Auslieferung verhindern. Andrew Tate selbst gilt als überzeugter Trump-Anhänger.

Kinderpornografie und Menschenhandel
Die britischen Behörden haben insgesamt 38 neue Anklagen gegen die Brüder erhoben, darunter Vergewaltigung, Menschenhandel, Körperverletzung und sexuelle Nötigung. Auch wegen des Vorwurfs, kinderpornografisches Material besessen und mit extremer Pornografie in Verbindung gestanden zu haben, müssen sich Andrew und Tristan Tate vor Gericht verantworten. Die Brüder haben jegliches Fehlverhalten wiederholt bestritten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
23.07.2026 11:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf