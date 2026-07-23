Tagliamento: Der schönste Umweg Richtung Adria

Der Tagliamento in Italien zählt zu den letzten großen Wildflüssen Europas – und doch fahren jedes Jahr Tausende Österreicher auf dem Weg an die Adria achtlos an diesem Naturjuwel vorbei. Gemeinsam mit Kärntens Alt-Landeshauptmann Gerhard Dörfler zeigt die „Bergkrone“, warum eine Wanderung durch das kristallklare Wasser des Tagliamento zu den außergewöhnlichsten Naturerlebnissen zwischen Kärnten und Friaul gehört.