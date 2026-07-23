Alimente-Regelung: Wo sehen Sie Änderungsbedarf?

Der Fall des Welser Alleinerziehers Kurt W. sorgt jedoch für Diskussionen: Nachdem die Kindsmutter lange keine Alimente zahlte, erhielt er über den Staat monatlich 580 Euro. Seit die Mutter wieder arbeitet, werden die Alimente jedoch nach ihrem Einkommen berechnet – und die Zahlung sank auf nur noch 50 Euro. Der Fall wirft die Frage auf, ob das derzeitige System die tatsächlichen Bedürfnisse der Kinder immer ausreichend berücksichtigt.