Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Alimente-Regelung: Wo sehen Sie Änderungsbedarf?

Forum
23.07.2026 14:00
Wenn sich die Eltern trennen, soll mit Alimenten das Kindeswohl finanziell abgesichert werden.
Wenn sich die Eltern trennen, soll mit Alimenten das Kindeswohl finanziell abgesichert werden.(Bild: lev dolgachov)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Rund 36,5 von 100 Ehen in Österreich werden wieder aufgelöst. Gibt es gemeinsame Kinder, ist der Elternteil, der nicht im gemeinsamen Haushalt lebt, zur Zahlung von Kindesunterhalt (Alimente) verpflichtet. Wie sich diese Verpflichtung auf die Betroffenen im Endeffekt auswirkt, kann zu ernsten finanziellen Sorgen führen, wie ein aktueller Fall aus Wels zeigt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Alimente sollen sicherstellen, dass Kinder und unter bestimmten Voraussetzungen auch ehemalige Partner nach einer Trennung finanziell abgesichert sind. In der Praxis sorgen die geltenden Regelungen jedoch immer wieder für Diskussionen. Besonders dann, wenn sich die Einkommensverhältnisse eines Elternteils ändern und Unterhaltszahlungen plötzlich deutlich steigen oder sinken.

Der Fall des Welser Alleinerziehers Kurt W. sorgt jedoch für Diskussionen: Nachdem die Kindsmutter lange keine Alimente zahlte, erhielt er über den Staat monatlich 580 Euro. Seit die Mutter wieder arbeitet, werden die Alimente jedoch nach ihrem Einkommen berechnet – und die Zahlung sank auf nur noch 50 Euro. Der Fall wirft die Frage auf, ob das derzeitige System die tatsächlichen Bedürfnisse der Kinder immer ausreichend berücksichtigt.

Lesen Sie auch:
Am Bezirksgericht in Wels kämpft der Vater darum, zu seinem Geld zu kommen.
Krone Plus Logo
Weil Ex jetzt arbeitet
Schock bei Alimenten: Nun 50 statt 580 Euro
23.07.2026
Krone Plus Logo
Arme Alleinerziehende
Nach Trennung zahlen 50 % keinen Kindesunterhalt
17.05.2026
HAND AUFS HERZ
Haben es Alleinerzieherinnen schwerer als Väter?
19.05.2026

Ihre Meinung zählt!

Wie sind Ihre Erfahrungen mit Alimenten und Unterhaltszahlungen? Wo sehen Sie aktuelle Probleme oder Ungerechtigkeiten im System? Welche Änderungen würden Ihrer Meinung nach für mehr Fairness sorgen? Empfinden Sie die aktuelle Berechnung nach dem Einkommen des zahlungspflichtigen Elternteils als gerecht?

Wir freuen uns über Ihre Erfahrungen und Vorschläge in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
23.07.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
143.355 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Salzburg
Badegäste klagen nach Schwimmen über Übelkeit
118.364 mal gelesen
Der Almkanal in Salzburg wurde vom Geheimtipp zum Naherholungs-Hotspot.
Oberösterreich
Auf Baustelle lagen Leichen von 120 jungen Männern
109.628 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen immer mehr menschliche Überreste zum Vorschein.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1837 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1446 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
987 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Mehr Forum
Frage des Tages
Soll auch der Zivildienst verlängert werden?
Diskutieren Sie mit!
Städtereisen: Werden Kurztrips für Sie zum Luxus?
Frage des Tages
KI hackt eigenständig: Macht sie Ihnen Angst?
Ruck unter Druck
„ÖVP sollte eine klare Grenze ziehen!“
Diskutieren Sie mit!
Hätten Sie Vertrauen in ein selbstfahrendes Auto?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf