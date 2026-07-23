Israel warnt vor nuklearem Wettrüsten in Nahost

Folgen die Emirate, Türkei und Ägypten?

Befürworter sehen das Abkommen als Möglichkeit, saudische Nuklearentwicklung unter amerikanische Kontrolle zu bringen und gleichzeitig den chinesischen und russischen Einfluss zurückzudrängen. Kritiker warnen vor einem Verstoß gegen die US-Politik zur Nichtverbreitung von Atomwaffen. Experten machen zudem darauf aufmerksam, dass andere Staaten der Region ähnliche Ansprüche stellen könnten. Genannt werden unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei und Ägypten. Ein Zugang Saudi-Arabiens zu sensibler Nukleartechnik könnte den Druck auf andere Länder erhöhen, eigene Programme auszubauen.