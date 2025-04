Wie man die US-Amerikaner aus PC und Handy bekommt

Was, wenn der unberechenbare US-Präsident Donald Trump sich entscheidet, US-Technologien auch als Druckmittel gegen Europa einzusetzen? Die potenziellen Auswirkungen wären enorm: In fast jeder Firma arbeiten die Bürokräfte auf Microsoft-Software, auf so gut wie jedem Smartphone läuft Apple- oder Google-Software als Betriebssystem. Von der Wichtigkeit von US-Bauteilen für die Wirtschaft ganz zu schweigen. Höchste Zeit also für Europa, sich mit seiner digitalen Souveränität zu befassen. Krone+ verrät, was auch ohne die Amerikaner geht – und was nicht.