Forscher legen Kindergrab in antiker Latrine frei

Grab überdauerte die Jahrhunderte

Die beiden Kinder lagen Seite an Seite, mit dem Kopf nach Westen ausgerichtet – eine für frühchristliche Beisetzungen typische Ausrichtung. „Sie wählten diesen Bereich, weil dort bereits der Kanal vorhanden war, und bauten in den Kanal hinein die Struktur für ein Kistengrab. Das war meiner Meinung nach eine Möglichkeit, die Kinder langfristig zu schützen. Und es hat funktioniert, denn zwischen der Bestattung und unseren Grabungen ist dem Grab nichts passiert“, so Partiot. Von einer bloßen „Entsorgung“ der Kinder könne keine Rede sein.