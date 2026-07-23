Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

War „bewusste Wahl“

Forscher legen Kindergrab in antiker Latrine frei

Wissen
23.07.2026 14:55
Ihre nahezu identische Körpergröße und das gemeinsame Grab sprechen nach Einschätzung der ...
Ihre nahezu identische Körpergröße und das gemeinsame Grab sprechen nach Einschätzung der Forschenden für Zwillinge. Das Grab wurde an diesem ungewöhnlichen Ort bewusst gewählt.(Bild: OeAW)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Forscherinnen haben in Ephesos eine außergewöhnliche Grabstätte zweier um die Geburt herum verstorbener Kinder aus dem Frühmittelalter freigelegt. Als letzte Ruhestätte der vermuteten Zwillinge diente ein stillgelegter Latrinenkanal, mitten im einstigen Tempelbezirk der Artemis.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit mehr als 130 Jahren führen österreichische Archäologen Grabungen in Ephesos an der türkischen Westküste (Ägäis) durch. Einer der Schwerpunkte war – und ist – der um 1870 wiederentdeckte Tempel im Artemision. Im Jahr 2010 identifizierte ein Team einen Monumentalbau als frühkaiserliches Odeion (ein Konzertsaal für musische, dramatische und poetische Darbietungen, Anm.).

Bei den Grabungen offenbarte sich den Forschenden auch ein kleines Kistengrab aus Ziegeln und Steinen in einem Kanal, der noch im 2./3. Jahrhundert (n.u.Z.) Teil einer öffentlichen Latrine mit rund 30 Sitzplätzen gewesen war. Das entdeckte Kindergrab stammte hingegen aus dem 8./9. Jahrhundert n.u.Z.

Bilder des Fundes und des Fundortes:

In dem Grab fanden sich die sterblichen Überreste zweier perinataler, also um die Geburt herum verstorbener Individuen. Beide Kinder starben nach etwa 33 bis 34 Schwangerschaftswochen, also vor dem regulären Geburtstermin. Ihre nahezu identische Körpergröße und das gemeinsame Grab sprechen für Zwillinge. Genanalysen zur Bestätigung der Annahme stehen noch aus.

„Grab sollte geschützt sein“
Um die Beisetzung – sie fand statt, als die Funktion des Odeions bereits wieder aufgegeben worden war – in den Kontext der zeitgenössischen Bestattungsbräuche einzuordnen, wurde im Vorjahr die ÖAW-Anthropologin Caroline Partiot hinzugezogen. Sie ist auf Bestattungsrituale in früheren Gesellschaften spezialisiert und überzeugt: „Der ungewöhnliche Standort des Grabes deutet (darauf hin), dass es eher um Schutz als um Entsorgung ging.“

In früheren Gesellschaften befindet sich der Bestattungsort sehr junger Kinder oft woanders als ...
In früheren Gesellschaften befindet sich der Bestattungsort sehr junger Kinder oft woanders als jener von Erwachsenen, weil ihr sozialer Status ein anderer war.(Bild: OeAW)

Grab überdauerte die Jahrhunderte
Die beiden Kinder lagen Seite an Seite, mit dem Kopf nach Westen ausgerichtet – eine für frühchristliche Beisetzungen typische Ausrichtung. „Sie wählten diesen Bereich, weil dort bereits der Kanal vorhanden war, und bauten in den Kanal hinein die Struktur für ein Kistengrab. Das war meiner Meinung nach eine Möglichkeit, die Kinder langfristig zu schützen. Und es hat funktioniert, denn zwischen der Bestattung und unseren Grabungen ist dem Grab nichts passiert“, so Partiot. Von einer bloßen „Entsorgung“ der Kinder könne keine Rede sein.

Lesen Sie auch:
Manchmal erzählen gerade die unscheinbaren Steine die größten Geschichten. Denn Jacobus ist ...
Spurensuche im Kloster
280 Jahre altes Grab mit mysteriöser Vergangenheit
14.06.2026

Auch die Körperhaltung, fehlende Grabbeigaben und die sorgfältige Bauweise entsprechen den bekannten byzantinischen Bestattungssitten in Ephesos. Ungewöhnlich sei die Beisetzung außerhalb aller bekannten Gräberfelder, in einem funktionslosen, aber weiterhin zugänglichen Bauwerk.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
23.07.2026 14:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
NASA-Daten zeigen:
Asteroid Donaldjohanson torkelt um die Sonne
Dongheui Lee und Christian Ott von der Technischen Universität Wien beantworten im Gespräch mit ...
Krone Plus Logo
TU-Professoren im Talk
Wie es im Wettlauf um KI & Robotik um Europa steht
In den Laboratorien der Technischen Universität Wien lernen Roboter komplexe Handgriffe: Wir ...
Krone Plus Logo
Im Labor der TU Wien
Putzen, Hämmern, Dart: Wo Roboter zur Schule gehen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
143.546 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Salzburg
Badegäste klagen nach Schwimmen über Übelkeit
118.364 mal gelesen
Der Almkanal in Salzburg wurde vom Geheimtipp zum Naherholungs-Hotspot.
Oberösterreich
Auf Baustelle lagen Leichen von 120 jungen Männern
109.629 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen immer mehr menschliche Überreste zum Vorschein.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1837 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1446 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1062 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Mehr Wissen
War „bewusste Wahl“
Forscher legen Kindergrab in antiker Latrine frei
Alarmierende Studie:
Gewalt an Frauen hat Folgen für ganze Gesellschaft
Mondfische zerfetzt
Keine Tischmanieren? Orcas spielen mit ihrem Essen
Rasanter Anstieg
Alle 30 Sekunden stirbt ein Mensch an Hepatitis
Krone Plus Logo
„Ort der Demokratie“
Hitler-Haus fungiert jetzt als Polizeizentrum
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf