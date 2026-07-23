Halys und Hanfmann spielen um ein Final-Ticket!

Miedler als letzter Österreicher im Doppel-Halbfinale

Als letzter österreichischer Beitrag ist Lucas Miedler im letzten Doppel-Match des Tages mit dem Australier Marc Polmans im Viertelfinale gefordert. Für das Duo Lukas Neumayer/Joel Schwärzler kam im Viertelfinale gegen die topgesetzten Pierre-Hugues Herbert/Kevin Krawietz (FRA/GER) mit 3:6,4:6 das Aus.