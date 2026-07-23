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ATP250er in Kitzbühel

Halys und Hanfmann spielen um ein Final-Ticket!

Tennis
23.07.2026 14:32
Quentin Halys und Yannick Hanfmann
Quentin Halys und Yannick Hanfmann(Bild: Krone-Collage/GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Franzose Quentin Halys und der Deutsche Yannick Hanfmann spielen am Freitag beim Generali Open der Tennis-Profis in Kitzbühel um ein Final-Ticket!

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Im Duell von Ungesetzten setzten sich am Donnerstag bei diesem ATP250-Sandplatz-Event im Viertelfinale beide gegen Argentinier durch – Halys gegen Mariano Navone 7:5,6:3 und Hanfmann gegen 2023-Titelträger Sebastian Baez 6:3,6:1. Hanfmann war 2020 im Kitz-Finale sowie 2022 und 2024 im Semifinale gestanden.

In weiterer Folge spielt mit Jurij-Rodionov-Bezwinger Tomas Etcheverry (Nr. 4) ein weiterer Argentinier gegen den Peruaner Ignacio Buse (5) und der topgesetzte Kasache Alexander Bublik gegen den ungesetzten slowakischen Sebastian-Ofner-Bezwinger Alex Molcan um den Aufstieg ins Semifinale.

Miedler als letzter Österreicher im Doppel-Halbfinale
Als letzter österreichischer Beitrag ist Lucas Miedler im letzten Doppel-Match des Tages mit dem Australier Marc Polmans im Viertelfinale gefordert. Für das Duo Lukas Neumayer/Joel Schwärzler kam im Viertelfinale gegen die topgesetzten Pierre-Hugues Herbert/Kevin Krawietz (FRA/GER) mit 3:6,4:6 das Aus.

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