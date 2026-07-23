Frau beschimpft Farage aus Auto – baut Unfall

Das Video eines kuriosen Vorfalls macht gerade auf Social Media die Runden: Der britische Politiker Nigel Farage steht am Straßenrand, als ein Auto vorbeifährt und ihn die Fahrerin aus dem offenen Fenster anschreit. Ihre Worte werden sofort bestraft ...
„W****er!“, schrie eine Autofahrerin in Großbritannien aus ihrem Fenster. Die Beleidigung galt Nigel Farage, der auf der anderen Straßenseite stand. Die Beschimpfung schien ihn kaltzulassen. Die Fahrerin hingegen musste für ihre Aktion bitter bezahlen.
Das von Nigel Farage geteilte Video zeigt den Moment des Unfalls:
Frau bemerkte rote Ampel nicht
Da die Fahrerin den Blick von der Straße abwandte, bemerkte sie offenbar nicht, dass die Ampel vor ihnen auf Rot geschaltet hat. Vor ihr hielt noch ein weiteres Auto. Die wütende Frau krachte mit voller Wucht in das Heck des Wagens.
In einem verzweifelten Versuch, den Wagen zum Stehen zu bringen, trat sie noch einmal voll auf die Bremse, doch da war es bereits zu spät. Im Video ist ein lauter Knall zu hören, als die Fahrerin mit dem Fahrzeug vor ihr kollidierte.
„Das nennt man wohl sofortiges Karma!“
Nigel Farage nahm die Situation mit Humor: „Das wird sie so schnell nicht noch einmal machen“, sagte er lachend zu seinen Kollegen. Den Ausschnitt des Unfalls teilte er selbst auf Social Media und schrieb dazu: „Diese Frau hat mich beschimpft und dann mit ihrem eigenen Auto einen Unfall gebaut.“ Weiter scherzt er: „Das nennt man wohl ,sofortiges Karma‘!“
Farage sorgte zuletzt für Schlagzeilen
Viele Abgeordnete teilten das Video weiter in den sozialen Medien. Farage überraschte kürzlich mit seinem Rücktritt als Abgeordneter. In einer Nachwahl will er jedoch erneut antreten. Seine Chancen auf ein Comeback stehen wohl nicht schlecht. Denn seine rechtspopulistische Partei Reform UK dominiert seit mehr als einem Jahr die Umfragen vor der Regierungspartei Labour und den oppositionellen Konservativen.
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