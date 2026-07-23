Frau beschimpft Farage aus Auto – baut Unfall

„Das nennt man wohl sofortiges Karma!“

Nigel Farage nahm die Situation mit Humor: „Das wird sie so schnell nicht noch einmal machen“, sagte er lachend zu seinen Kollegen. Den Ausschnitt des Unfalls teilte er selbst auf Social Media und schrieb dazu: „Diese Frau hat mich beschimpft und dann mit ihrem eigenen Auto einen Unfall gebaut.“ Weiter scherzt er: „Das nennt man wohl ,sofortiges Karma‘!“