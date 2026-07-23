Mittelfeld-Ass verlässt Rapid in Richtung Italien!

Nicht das erste Auslandsengagement

Vor seiner Zeit im Dress des SK Rapid, bei dem sein Vertrag zuletzt nicht mehr verlängert worden war, hatte Grgić bereits einmal im Ausland gespielt. Und zwar in Kroatien bei Kultklub Hajduk Split, mit dem er 2021/22 und 2022/23 jeweils den Cup-Titel einfahren hatte können. Zudem landete man in der Liga zweimal hintereinander hinter Dinamo Zagreb auf dem Vizemeister-Platz.