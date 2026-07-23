Mittelfeld-Ass verlässt Rapid in Richtung Italien!

Nach knapp drei Jahren in Wien-Hütteldorf schlägt er seine Zelte wie zuvor wieder im Ausland auf – Mittelfeld-Abräumer Lukas Grgić verlässt Österreich und schließt sich dem Traditionsverein SSC Bari an! Die Süditaliener waren vor wenigen Wochen aus der Serie B abgestiegen, streben aber den sofortigen Wiederaufstieg in die Zweitklassigkeit an ...
Der noch 30 Jahre alte Grgić soll mithelfen, dieses Ziel in der kommenden Saison zu erreichen – und damit den „Betriebsunfall“ des Abstiegs auszumerzen. Ein „Betriebsunfall“, bei dem übrigens mit dem Burgenländer Matthias Braunöderals Leihspieler des Serie-A-Klubs Como 1907 auch ein Österreicher beteiligt gewesen war, diesen trotz 31 Einsätzen für die SSC Bari nicht verhindern hatte können.
Der gebürtige Welser Grgić erhielt bei den Süditalienern einen Vertrag bis Ende Juni 2028, steht Trainer Massimo Rastelli ab sofort zur Verfügung und lernt aktuell seine neuen Teamkameraden im Trainingslager in Roccaraso kennen. Der Startschuss zur neuen Serie-C-Saison fällt am 21. August ...
Nicht das erste Auslandsengagement
Vor seiner Zeit im Dress des SK Rapid, bei dem sein Vertrag zuletzt nicht mehr verlängert worden war, hatte Grgić bereits einmal im Ausland gespielt. Und zwar in Kroatien bei Kultklub Hajduk Split, mit dem er 2021/22 und 2022/23 jeweils den Cup-Titel einfahren hatte können. Zudem landete man in der Liga zweimal hintereinander hinter Dinamo Zagreb auf dem Vizemeister-Platz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.