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Sieger steht fest

„König Fußball“ dominiert Gaming-Charts in Europa

Spiele
23.07.2026 13:25
Basis der GfK-Sonderauswertung sind die Verkäufe von Video- und PC-Spielen im physischen Markt ...
Basis der GfK-Sonderauswertung sind die Verkäufe von Video- und PC-Spielen im physischen Markt der jeweiligen Länder.(Bild: issaronow -stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der frischgebackene Fußball-Weltmeister heißt Spanien. Und wer Games-Europameister der ersten sechs Monate 2026 ist, steht nun auch fest: „EA Sports FC 26“ toppt die plattformübergreifenden, repräsentativen Halbjahrescharts, ermittelt von GfK Entertainment. 

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Die Fußball-Simulation aus dem Hause Electronic Arts setzte sich nicht nur insgesamt durch, sondern besteigt auch in 13 der 17 untersuchten Länder (darunter Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz und Spanien) die Spitze der jeweiligen Auswertung.

Lebenssimulation schlägt Survival-Horror
Zweiterfolgreichstes Videospiel zwischen Jänner und Juni war Nintendos Lebenssimulation „Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden“, die besonders gut in Frankreich (Platz eins), Spanien (Platz zwei) und Belgien (Platz drei) abräumte.

In der Gunst heimischer Gamer standen in der ersten Jahreshälfte „EA Sports FC 26“, „Pokémon ...
In der Gunst heimischer Gamer standen in der ersten Jahreshälfte „EA Sports FC 26“, „Pokémon Pokopia“ und „Minecraft“ am höchsten.(Bild: GfK Entertainment GmbH)

Die Bronzemedaille der europäischen Halbjahresauswertung geht an Capcoms „Resident Evil Requiem“. Der neunte Teil der langlebigen Survival-Horror-Reihe zeichnete in Großbritannien sogar für das beliebteste Spiel insgesamt verantwortlich – und holte außerdem Top-Positionen in den osteuropäischen Ländern Slowakei, Tschechien und Ungarn (jeweils Rang zwei).

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