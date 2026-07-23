„König Fußball“ dominiert Gaming-Charts in Europa

Die Bronzemedaille der europäischen Halbjahresauswertung geht an Capcoms „Resident Evil Requiem“. Der neunte Teil der langlebigen Survival-Horror-Reihe zeichnete in Großbritannien sogar für das beliebteste Spiel insgesamt verantwortlich – und holte außerdem Top-Positionen in den osteuropäischen Ländern Slowakei, Tschechien und Ungarn (jeweils Rang zwei).