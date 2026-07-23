Gericht erteilt Absage für Kalserbach-Kraftwerk

Eine Absage gab es für das geplante Wasserkraftwerk am Kalserbach in Osttirol. Wie das Landesverwaltungsgericht Tirol bestätigte, wurde eine Beschwerde der Gemeinde Kals abgewiesen. Darin wollte man sich gegen die Entscheidung der Landesregierung wehren, die den Plänen aus naturschutzrechtlichen Gründen einen Riegel vorschob.