Leitzins: EZB dreht noch nicht an Stellschraube

„Unsicherheit ist weiterhin hoch“

Der EZB-Rat ist weiter wachsam: „Die Unsicherheit ist nach wie vor hoch, und die Auswirkungen des Energieschocks auf die Inflation sind noch nicht vollständig zum Tragen gekommen.“ Man sei fest entschlossen, die Geldpolitik so auszurichten, dass sich die Teuerungsrate auf mittlere Frist beim Zielwert von zwei Prozent stabilisiere.