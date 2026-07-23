Länder-Allianz gegen Energieplan der Regierung

Neue Hürden anstatt erhoffter Entlastung

Der Knackpunkt ist die Doppelrolle. Ein Speicher zieht Strom aus dem Netz und gibt ihn später zurück, ist also Verbraucher und Erzeuger in einem. Wird auf beiden Wegen kassiert, rechnet sich das Geschäft kaum. Das ElWG sieht deshalb eigentlich Erleichterungen für systemdienliche Speicher vor – jene also, die Netze entlasten. Wie weit diese Entlastung reicht, entscheidet aber erst die Verordnung. Und da schrillen in St. Pölten und Eisenstadt aktuell die Alarmglocken.