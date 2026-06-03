Heißluftfritteusen im Test: Nur drei „sehr gut“

Die AK bewertete Handhabung, Bedienung, Garergebnisse und Reinigung. Alle bis auf eine Heißluftfritteuse waren für den Geschirrspüler geeignet. Deutliche Unterschiede zeigten sich bei der Zubereitung von Pommes frites. Vier Geräte produzierten außen knusprige und innen weiche Pommes. In einem Airfryer waren nicht alle Kartoffelstifte gleichmäßig gegart, einige waren an den Enden knusprig, der Mittelteil blieb aber weich. Bei drei weiteren Geräten wurden die Pommes hart und trocken.