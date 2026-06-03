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Eine kostet 40 Euro

Heißluftfritteusen im Test: Nur drei „sehr gut“

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03.06.2026 10:37
Die AK bewertete in ihrem Heißluftfritteusen-Test Handhabung, Bedienung, Garergebnisse und ...
Die AK bewertete in ihrem Heißluftfritteusen-Test Handhabung, Bedienung, Garergebnisse und Reinigung.(Bild: Nander de Wijk)
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Von krone.at

Perfekte Pommes, knusprige Chicken Nuggets – Drei Airfryer haben diese Aufgaben im Test der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich am besten erledigt und den Sieg errungen. Zwei der teureren Modelle aber auch eines um 39,95 Euro boten den anderen fünf Heißluftfritteusen die Stirn.

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Die Geräte kosten von 29,99 bis 59,99 Euro, die Leistung lag zwischen 1000 und 2000 Watt, berichtete die Interessenvertretung in einer Presseaussendung am Mittwoch. Hier die Testergebnisse im Detail:

Die AK bewertete Handhabung, Bedienung, Garergebnisse und Reinigung. Alle bis auf eine Heißluftfritteuse waren für den Geschirrspüler geeignet. Deutliche Unterschiede zeigten sich bei der Zubereitung von Pommes frites. Vier Geräte produzierten außen knusprige und innen weiche Pommes. In einem Airfryer waren nicht alle Kartoffelstifte gleichmäßig gegart, einige waren an den Enden knusprig, der Mittelteil blieb aber weich. Bei drei weiteren Geräten wurden die Pommes hart und trocken.

Chicken Nuggets nur einmal trocken
Besser gelangen die Chicken Nuggets. Die Hendlteile wurden in sieben Geräten perfekt gegart, nur in einem geriet das Fleisch etwas trocken. Mit einer knusprigen Panier punkteten fünf Modelle, bei zweien hätte sie krosser sein können und eines produzierte eine harte, trockene Kruste.

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In puncto Lautstärke lagen alle Maschinen zwischen 52 und 62 Dezibel, das entspreche etwa einer normalen Unterhaltung. Bei einem Gerät fielen Pommes durch den Garkorb, bei einem anderen entstand ein unangenehmer Plastikgeruch. Positiv beurteilten die Tester die Vielseitigkeit der Airfryer, die neben frittieren auch grillen, backen und braten können.

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