Harry-Potter-Fans retteten Grab von Hauself Dobby

Ein Protest von Harry-Potter-Fans hat die Pläne für eine millionenschwere Stromverbindung zwischen Großbritannien und Irland auf den Kopf gestellt. Der sogenannte Greenlink-Interkonnektor verbindet seit 2025 das britische Stromnetz über ein Kabel mit Irland. Dieses verläuft zwischen der Grafschaft Wexford und Freshwater West, einem Strand im walisischen Pembrokeshire – doch ausgerechnet dort befindet sich auch die Filmgrabstätte des populären Hauselfen Dobby.