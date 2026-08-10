Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mio.-Projekt umgeplant

Harry-Potter-Fans retteten Grab von Hauself Dobby

Society International
10.08.2026 15:43
Harry-Potter-Fans können aufatmen: Durch das Grab von Hauself Dobby wurde kein Stromkabel ...
Harry-Potter-Fans können aufatmen: Durch das Grab von Hauself Dobby wurde kein Stromkabel verlegt.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Protest von Harry-Potter-Fans hat die Pläne für eine millionenschwere Stromverbindung zwischen Großbritannien und Irland auf den Kopf gestellt. Der sogenannte Greenlink-Interkonnektor verbindet seit 2025 das britische Stromnetz über ein Kabel mit Irland. Dieses verläuft zwischen der Grafschaft Wexford und Freshwater West, einem Strand im walisischen Pembrokeshire – doch ausgerechnet dort befindet sich auch die Filmgrabstätte des populären Hauselfen Dobby. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In dem Podcast „Energy Revolution“ erzählte vor wenigen Tagen Projektleiter Simon Ludlam, nach der Ausstrahlung eines BBC-Interviews zu dem Projekt Hunderte Anrufe von Potter-Fans erhalten zu haben. Denn ursprünglich sollte das Kabel direkt durch das Denkmal verlaufen.

„Dobby ist glücklich“
Ein Kollege habe ihm schließlich von den zahlreichen Anrufen berichtet und erklärt, dass das Ganze „sehr, sehr ernst“ sei. „Ich sagte: ,Er ist eine fiktive Figur in einem fiktiven Buch, das Ganze ist erfunden, wovon redet ihr?‘“, erzählte Ludlam.

Ein Protest von Harry-Potter-Fans hat jetzt die Pläne für eine milionenschwere Stromverbindung ...
Ein Protest von Harry-Potter-Fans hat jetzt die Pläne für eine milionenschwere Stromverbindung zwischen Großbritannien und Irland auf den Kopf gestellt.(Bild: Viennareport)

  Schließlich habe man die ursprünglichen Pläne jedoch verworfen und das Kabel so verlegt, dass die Gedenkstätte verschont bleibt, so Ludlam. „Viele Leute waren darüber sehr froh, das Projekt läuft nun, und Dobby ist glücklich.“ Greenlink ist seit Anfang 2025 in Betrieb.

Gedenkstätte wurde zum Pilgerort für Fans
Der kleine Hauself mit seiner gutmütigen, charmanten Art gehört zu den beliebtesten Figuren des Harry-Potter-Universums. Jahr für Jahr besuchen unzählige Fans den malerischen Küstenort, an dem die Szene mit dem Begräbnis des beliebten Charakters gedreht worden war.

Hinterlassen werden dabei oft liebevoll beschriftete Steine und teilweise auch Socken. Der Geschichte nach kann ein Hauself nur von seinem Dienst befreit werden, wenn ihm sein Herr ein Kleidungsstück schenkt. Dobby gelang dies mit einem Socken.

Lesen Sie auch:
Jessie Cave spielte in den „Harry Potter“-Filmen die Lavender Brown. Mit OnlyFans verdient sie ...
„Unser Leben gerettet“
„Harry Potter“-Star casht mit OnlyFans richtig ab!
10.08.2026
Magisches Comeback
Der erste Blick auf die neue „Harry Potter“-Serie!
26.03.2026

Fans mussten nicht zum ersten Mal bangen
Die Fans mussten diesmal nicht zum ersten Mal um den beliebten Ort bangen: 2022 entbrannte eine Diskussion, ob das Grab verlegt werden muss. Die zuständige Stiftung National Trust ließ Bürgerinnen und Bürger schließlich per Onlineumfrage abstimmen, und die Filmgrabstätte durfte an Ort und Stelle bleiben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
10.08.2026 15:43
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
140.496 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
116.820 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
105.476 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Kolumnen
Weil wir es nicht können, lassen wir’s bleiben?
1063 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
Dürre verursacht eine Milliarde Euro Schäden
1040 mal kommentiert
Links im Bild: So sollte Mais derzeit idealerweise aussehen. Auf der rechten Seite ist der ...
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
1008 mal kommentiert
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Mehr Society International
Unglaublich fit
Sandy Meyer-Wölden lässt sexy Bauchmuskeln spielen
Mio.-Projekt umgeplant
Harry-Potter-Fans retteten Grab von Hauself Dobby
Tallulah Willis
Tochter von Bruce Willis und Demi Moore sagte Ja!
30 Jahre danach
Nach Mord an Tupac Shakur: Prozess startet
Idol als Puppe
Mattel ehrt diesen Weltstar nun mit eigener Barbie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf