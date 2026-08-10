Budapest: Neue Aufnahme löst Rätsel um Wildschwein

„Wildschweine sind hervorragende Schwimmer“

Zunächst hatte es in Medienberichten geheißen, dass das Wildschwein von einem Zug erfasst worden sei. Doch die städtischen Verkehrsbetriebe stellten in einer Mitteilung klar, dass die Verletzungen des Tieres nicht mit einem Zusammenprall im Zusammenhang stünden. Die verzwickte Situation – das Tier wollte nicht mehr herauskommen – löste schlussendlich ein Jäger. Er erlegte das Wildschwein. Eine Betäubung und Rettung des rund 60 Kilogramm schweren Tieres wäre laut dem ungarischen Jagdverband „zu riskant“ gewesen.