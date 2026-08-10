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Sorgte für Schrecken

Budapest: Neue Aufnahme löst Rätsel um Wildschwein

Ausland
10.08.2026 16:11
Auf den Hügeln und in den bewaldeten Teilen im Westen der ungarischen Hauptstadt gibt es häufig ...
Auf den Hügeln und in den bewaldeten Teilen im Westen der ungarischen Hauptstadt gibt es häufig Sichtungen von Wildschweinen. Ganz selten – wie auch in diesem Fall – schafft es aber ein Exemplar auch auf das andere Donauufer (Symbolbild).(Bild: Piotr Krzeslak - stock.adobe.com)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Ein ausgewachsenes Wildschwein hat, wie berichtet, am Wochenende für Schrecken und ein kleineres Verkehrschaos in der ungarischen Hauptstadt Budapest gesorgt. Nach den Videoaufnahmen von seinen Streifzügen durch eine Pizzeria und eine U-Bahn-Haltestelle, ist nun ein neues Video aufgetaucht, welches belegt, wie das Schwarzwild dorthin gekommen war.

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Der Privatsender RTL veröffentlichte am Sonntagabend ein Video, in dem das Tier seine Schwimmerqualitäten unter Beweis stellt. Denn in rasantem Tempo durchquert es die Donau. Nach der Ankunft auf der Pester Seite beginnt das Borstentier sofort seine Wanderung Richtung ungarisches Parlament und Innenstadt.

Tier überlebte Ausflug nicht
Dort hielt ein Augenzeuge mit seiner Handykamera fest, wie das verirrte Tier auf einer still stehenden Rolltreppe hinunter zur U-Bahn läuft (siehe Posting unten). Dort wurde sofort Alarm ausgelöst und sämtliche Garnituren der Station Kossuth-Lajos-Tér evakuiert. Die Jagd nach dem Wildschwein begann.

„Wildschweine sind hervorragende Schwimmer“
Zunächst hatte es in Medienberichten geheißen, dass das Wildschwein von einem Zug erfasst worden sei. Doch die städtischen Verkehrsbetriebe stellten in einer Mitteilung klar, dass die Verletzungen des Tieres nicht mit einem Zusammenprall im Zusammenhang stünden. Die verzwickte Situation – das Tier wollte nicht mehr herauskommen – löste schlussendlich ein Jäger. Er erlegte das Wildschwein. Eine Betäubung und Rettung des rund 60 Kilogramm schweren Tieres wäre laut dem ungarischen Jagdverband „zu riskant“ gewesen.

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Verbandssprecher Attila Földvári meinte am Montag zu den jüngsten Erkenntnissen gegenüber RTL: „Die Statur eines Wildschweins lässt es gar nicht vermuten, aber diese Tiere sind hervorragende Schwimmer. Und wenn sie einen Grund dafür haben, begeben sie sich auch ins Wasser.“

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