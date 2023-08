Intelligenter Kochroboter von Xiaomi am Prüfstand

„Tee. Earl Grey. Heiß.“ Mit diesen Worten warf Captain Picard in „Star Trek“ den Replikator an - und tatsächlich kommen Nahrungsmittelautomaten wie im Science-Fiction-Film immer näher. Ein früher Vertreter dieser Gattung kommt vom chinesischen Tech-Konzern Xiaomi, dessen Smart Cooking Robot zwar noch nicht autark und unverzüglich kocht wie ein Replikator, aber durchaus bereits einiges automatisiert und den Menschen entlasten soll. In der Theorie. In der Praxis gingen wir erst einmal hungrig zu Bett …