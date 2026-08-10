Vorm Haus der Eltern
Kanada: Bär greift spielendes Mädchen (3) an
In der kanadischen Provinz British Columbia ist am Sonntag ein erst dreijähriges Mädchen beim Spielen vor dem Haus seiner Familie von einem Bären angegriffen worden. Das Kind überlebte die Attacke, musste aber mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.
Die Attacke ereignete sich Sonntagmittag in der Ortschaft Maple Ridge im Westen Kanadas, als das Mädchen auf der Terrasse spielte. Ein Elternteil schritt sofort ein und konnte das Tier vorerst verjagen.
Laut Polizei zeigte der Bär allerdings ein „hohes Interesse“ an der Umgebung und kehrte – noch während die Beamten vor Ort waren – mehrmals zurück. Die Polizisten schossen schließlich auf das aggressive Tier, „um die öffentliche Sicherheit zu garantieren“, hieß es von der Royal Canadian Mounted Police.
Angeschossener Bär flüchtet verletzt in Wald
Der Bär wurde getroffen, floh aber in einen Wald. Ein Spezialteam hat die Verfolgung aufgenommen, die Anrainer wurden aufgefordert, wachsam zu bleiben, im Haus zu bleiben und eventuelle Sichtungen sofort zu melden.
Anwohner in der Umgebung werden gebeten, wachsam zu bleiben und im Haus zu bleiben. Wer den Bären sieht, wird aufgefordert, sich an den B.C. Conservation Officer Service zu wenden.
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