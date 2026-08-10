Kanada: Bär greift spielendes Mädchen (3) an

Die Attacke ereignete sich Sonntagmittag in der Ortschaft Maple Ridge im Westen Kanadas, als das Mädchen auf der Terrasse spielte. Ein Elternteil schritt sofort ein und konnte das Tier vorerst verjagen.

Laut Polizei zeigte der Bär allerdings ein „hohes Interesse“ an der Umgebung und kehrte – noch während die Beamten vor Ort waren – mehrmals zurück. Die Polizisten schossen schließlich auf das aggressive Tier, „um die öffentliche Sicherheit zu garantieren“, hieß es von der Royal Canadian Mounted Police.