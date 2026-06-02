EU will bei Cloud-Deals auf die Herkunft achten

Nicht allein der Preis entscheidet

Cloud-Aufträge für die öffentliche Verwaltung, die Finanzwirtschaft, den Gesundheitssektor oder die Energieversorgung sollen den Plänen zufolge nicht mehr allein auf Basis des Preises vergeben werden. Stattdessen sollen sie an Bedingungen wie den Einsatz europäischer Hard- und Software geknüpft werden.