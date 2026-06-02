Das sind die Pläne der ORF-Chef-Kandidaten

Zwei „Insider“ wollen ORF aufräumen

Lisa Totzauer, die sich ja als erste aus der Deckung getraut und sich offiziell beworben hatte, stellte die demokratiepolitische Rolle des ORF in den Vordergrund. Österreich befinde sich in einer „Glaubwürdigkeitskrise“, die nicht nur den ORF, sondern die gesamte Medienlandschaft betreffe. Deshalb brauche es klare Regeln, einen verpflichtenden „Code of Conduct“ und Konsequenzen bei Fehlverhalten. Die Unabhängigkeit des ORF müsse abgesichert werden und dürfe nicht allein von einzelnen Personen abhängen. Dafür wolle sie eine Struktur aufbauen – schon „für die nächste Generaldirektorin“.