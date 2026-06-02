Gefängnisstrafen für vier polnische Autoknacker

Die Diebstähle spielten sich Ende Februar im Flachgau ab: Zwei der vier Angeklagten konnten durch die Manipulation der Elektronik einen Pick-Up der Marke Dodge stehlen – Wert: 68.000 Euro. Dasselbe taten sie nur wenige Kilometer entfernt bei einem 22.000 Euro teuren Mercedes. Zwei Tage danach kamen zwei weitere Polen in den Flachgau: Zu viert wollten sie einen Jeep um 45.000 Euro knacken. Doch die Polizei erwischte sie.