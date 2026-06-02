Gefängnisstrafen für vier polnische Autoknacker

Die vorbestraften Profi-Diebe manipulierten die Elektronik, um hochpreisige Pkw im Flachgau zu stehlen. Beim dritten Mal wurden sie von der Polizei erwischt. Auf das Geständnis im Gerichtssaal am Dienstag folgten Gefängnisstrafen für alle vier Angeklagten.
Alle vier Angeklagten aus Polen sind vorbestraft und alle vier arbeiten mit Autos – ob als Mechaniker oder Händler. Am Dienstag standen sie wegen des Diebstahls von drei Autos im Landesgericht Salzburg.
Die Diebstähle spielten sich Ende Februar im Flachgau ab: Zwei der vier Angeklagten konnten durch die Manipulation der Elektronik einen Pick-Up der Marke Dodge stehlen – Wert: 68.000 Euro. Dasselbe taten sie nur wenige Kilometer entfernt bei einem 22.000 Euro teuren Mercedes. Zwei Tage danach kamen zwei weitere Polen in den Flachgau: Zu viert wollten sie einen Jeep um 45.000 Euro knacken. Doch die Polizei erwischte sie.
Vor Gericht legten sie ein Geständnis ab. Zwei Jahre unbedingte Haft setzte es für die beiden Haupttäter. Die beiden anderen, die nur bei einer Tat dabei waren, fassten teilbedingte Strafen aus: Sie müssen ein halbes Jahr absitzen. Rechtskräftig.
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