Erneut Drogen aus Thailand in Wien abgefangen

Bereits am Montag stießen die Beamten in zwei Gepäckstücken auf rund 37 Kilogramm Cannabiskraut. Laut Polizei waren die Koffer ursprünglich auf einem Flug aus Bangkok nach Wien gebracht worden und sollten anschließend weiter nach Paris transportiert werden. Im Zuge der Ermittlungen wurde eine 19-jährige Französin als Verdächtige ausgeforscht und festgenommen.