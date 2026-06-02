Erneut Drogen aus Thailand in Wien abgefangen

Schon wieder haben Ermittler am Flughafen Wien einen Drogenschmuggel aus Thailand gestoppt. Erneut führte die Spur nach Bangkok – jenem Drehkreuz, das in den vergangenen Monaten immer wieder Ausgangspunkt für Cannabis-Transporte über Schwechat nach Europa war. Diesmal gingen den Fahndern gleich zwei mutmaßliche Kuriere ins Netz.
Bereits am Montag stießen die Beamten in zwei Gepäckstücken auf rund 37 Kilogramm Cannabiskraut. Laut Polizei waren die Koffer ursprünglich auf einem Flug aus Bangkok nach Wien gebracht worden und sollten anschließend weiter nach Paris transportiert werden. Im Zuge der Ermittlungen wurde eine 19-jährige Französin als Verdächtige ausgeforscht und festgenommen.
Erneut Koffer aus Bangkok
Nur einen Tag später schlugen die Ermittler erneut zu: In einem weiteren Koffer wurden rund 18 Kilogramm Cannabiskraut entdeckt. Auch dieser Fund steht im Zusammenhang mit einer Flugverbindung aus Bangkok über Wien nach London.
Als mutmaßlicher Besitzer wurde ein 21-jähriger Brite identifiziert. Auch er wurde festgenommen. Beide Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.
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