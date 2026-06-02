Baumgartner zu WM-Aus: „Ich kann es nicht glauben“

„Ich kann es nicht glauben! Das ist für mich auf jeden Fall der schwerste Tag meiner Karriere und es wird sicher etwas dauern, bis ich diese Niederlage verarbeitet habe“ – so wie Christoph Baumgartner geht es angesichts des verletzungsbedingten WM-Ausfalls des Offensiv-Allrounders wohl ganz Fußball-Österreich! Nach dem ersten Schock meldete sich „Baumi“ am Dienstagnachmittag via Instagram zu Wort – und versuchte dabei gar nicht, seine tiefe Enttäuschung zu verbergen …