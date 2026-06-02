Baumgartner zu WM-Aus: „Ich kann es nicht glauben“

„Ich kann es nicht glauben! Das ist für mich auf jeden Fall der schwerste Tag meiner Karriere und es wird sicher etwas dauern, bis ich diese Niederlage verarbeitet habe“ – so wie Christoph Baumgartner geht es angesichts des verletzungsbedingten WM-Ausfalls des Offensiv-Allrounders wohl ganz Fußball-Österreich! Nach dem ersten Schock meldete sich „Baumi“ am Dienstagnachmittag via Instagram zu Wort – und versuchte dabei gar nicht, seine tiefe Enttäuschung zu verbergen …
„Leider ist für mich gestern der große Traum, eine WM zu spielen, geplatzt“, so Baumgartner, der sich am Montag beim Aufwärmen für die WM-Generalprobe gegen Tunesien (1:0) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen hatte. Bereits am Abend hatte es geheißen, dass es nicht gut aussähe – und heute Morgen bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen …
„Vielen Dank für die vielen Genesungswünsche“
„Erstmal vielen Dank für die vielen Genesungswünsche und eure Nachrichten“, so Baumgartner gleich zu Beginn in seinem Statement, in dem er auch versprach: „Wenn die erste Enttäuschung verflogen ist, werde ich alles tun, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen – und zwar stärker als jemals zuvor!“
Dem ÖFB-Nationalteam, das nun ohne ihn zur WM reisen wird, wünschte er von Herzen alles Gute. „Genießt es und zeigt, was für eine besondere Mannschaft wir sind! Auch wenn ich nicht mit euch auf dem Platz stehen kann, werde ich alles versuchen, um euch so gut wie möglich zu unterstützen, und werde euer größter Fan sein!“
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