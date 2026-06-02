Schweiz-Stürmer Embolo darf nicht in USA einreisen

Fliegt er heute oder morgen noch nach?

„Um 10.30 Uhr haben wir die Information erhalten, dass sein ESTA nochmals in Abklärung geht.“ Man stehe nun in Kontakt mit den Behörden. „Wir gehen davon aus, dass Breel entweder heute noch oder morgen nachfliegen und zum Team stoßen wird“, hieß es weiter.