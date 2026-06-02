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Vor Fußball-WM

Schweiz-Stürmer Embolo darf nicht in USA einreisen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
02.06.2026 17:39
Breel Embolo
Breel Embolo(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Breel Embolo ist vor dem Abflug der Schweizer Nationalmannschaft zur bevorstehenden Fußball-WM von den US-Behörden ausgebremst worden! Der 29-Jährige könne vorerst nicht mit dem Team in die USA fliegen, teilte der Schweizer Verband mit ...

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Die elektronische Reisegenehmigung (ESTA) des Spielers sei bis Dienstagfrüh bewilligt gewesen, hieß es in der Verbandsmitteilung, dann aber nicht mehr.

Fliegt er heute oder morgen noch nach?
„Um 10.30 Uhr haben wir die Information erhalten, dass sein ESTA nochmals in Abklärung geht.“ Man stehe nun in Kontakt mit den Behörden. „Wir gehen davon aus, dass Breel entweder heute noch oder morgen nachfliegen und zum Team stoßen wird“, hieß es weiter.

Der Schweizer WM-Tross machte sich von Zürich aus auf den Weg nach Los Angeles. Von dort aus geht es für die Eidgenossen mit dem Bus weiter nach San Diego, wo sie ihr WM-Quartier beziehen und am Samstag noch ein Testspiel gegen Australien bestreiten werden.

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Embolo wurde am Züricher Flughafen ein Mitarbeiter der Agentur an die Seite gestellt, mit der die Schweizer ihre Reise zum XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko organisiert hatten.

Ihr WM-Auftaktgegner am 13. Juni ist Katar. Im vergangenen Jahr bestritt er mit den Schweizern zwei Testspiele in den USA – und erzielte sowohl beim 4:2 gegen Mexiko als auch beim 4:0 gegen die US-Amerikaner jeweils ein Tor.

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