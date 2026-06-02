Ebola-Ausbruch: Weitere Infektionen nachgewiesen

Aktuell gebe es im Ostkongo 116 weitere Verdachtsfälle, bei denen Patienten sich mit typischen Symptomen gemeldet haben, aber noch nicht getestet wurden. Bis vor wenigen Tagen war die Zahl der Verdachtsfälle noch mit fast 1200 angegeben worden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sank die Zahl, weil ausstehende Proben getestet wurden. Neue Verdachtsfälle würden nicht direkt, sondern meist in Gruppen gemeldet. Die Zahl kann also auch plötzlich wieder nach oben gehen.