Nestlé setzt künftig auf Katzen- statt Babynahrung

Neue Produktion in den USA im Aufbau

Um die Nachfrage zu bedienen, baue Nestlé derzeit vor allem in den USA neue Tiernahrungs-Produktionskapazitäten auf. Sowohl der Tiernahrungs- als auch der Kaffeemarkt dürften sich besser entwickeln als der breitere Markt für Konsumgüter, sagte der Chef des Nespresso-Herstellers. Für beide Kategorien werde ein Marktwachstum von drei bis vier Prozent erwartet. Nestlé wolle dabei jeweils am oberen Ende dieser Spanne wachsen.