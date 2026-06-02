NÖ-Polizeisicherheitszentrum: Meilenstein erreicht

Seit der Unterzeichnung der Organisations- und Finanzierungsvereinbarung durch das Land Niederösterreich, das Innenministerium und die Stadt St. Pölten im Dezember 2024 wurden die Voraussetzungen für die Umsetzung geschaffen. Nachdem Grundstücke gekauft und Pläne erstellt worden sind, wurde diesen März vom Gemeinderat der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan beschlossen. Der neue Standort liegt dabei – weil man auf die Anrainereinwände eingegangen ist – bewusst weiter von Wohnsiedlungen entfernt, als ursprünglich vorgesehen.