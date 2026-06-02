Zehn Tore, zwei Elfer und ganz viel Drama

Was für ein Wochenende für den SV Feffernitz! Binnen 48 Stunden absolvierte man zwei Spiele, erzielte zwölf Tore und durfte am Ende den sofortigen Wiederaufstieg bejubeln. Den Grundstein legten die Draustädter bereits am Freitag im Nachtragsspiel bei St. Egyden. Dort wurde die Pflichtaufgabe eindrucksvoll erledigt. Mit einem klaren 7:1-Auswärtssieg tankte die Mannschaft von Mario Kerschbaumer Selbstvertrauen für das alles entscheidende Duell in Rennweg. Dort wartete am Sonntag ein echter Aufstiegskrimi. Die Hausherren wussten: Ein Sieg mit zwei Toren Unterschied hätte ihnen den Aufstieg noch ermöglichen können. Lange Zeit schien daraus allerdings nichts zu werden. Feffernitz führte bis zur 61. Minute bereits mit 5:2 und hatte die Partie scheinbar unter Kontrolle. Zwei verwandelte Elfmeter brachten die Oberkärntner wieder heran, ehe schließlich noch der Ausgleich zum spektakulären 5:5-Endstand fiel. Trotz des späten Punkteverlustes überwog bei Feffernitz die Freude.