Budgetloch: Wo soll eingespart werden?

Auslöser für die Debatte sind die Pläne zur Budgetsanierung, die nahezu alle Bevölkerungsgruppen treffen sollen – von Pensionisten und Familien über Vereine bis hin zu Banken. Besonders die Erhöhung der Arbeitslosenbeiträge sorgt für Kritik und Vorwürfe einer „sozialen Schieflage“, da Geringverdiener im Verhältnis deutlich stärker belastet würden als Spitzenverdiener. Das nötige Budgetbegleitgesetz verzögert sich derzeit allerdings noch wegen Uneinigkeiten in der Koalition.