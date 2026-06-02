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Budgetloch: Wo soll eingespart werden?

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02.06.2026 17:00
Rund fünf Milliarden Euro müssen eingespart werden.
Rund fünf Milliarden Euro müssen eingespart werden.(Bild: APA/EVA MANHART)
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Von Community

Die Bundesregierung muss in den kommenden zwei Jahren rund fünf Milliarden Euro einsparen, um das Loch im Staatshaushalt zu stopfen. Wie lässt sich ein so massives Sparpaket gerecht verteilen, ohne die Menschen wirtschaftlich zu überfordern?

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Auslöser für die Debatte sind die Pläne zur Budgetsanierung, die nahezu alle Bevölkerungsgruppen treffen sollen – von Pensionisten und Familien über Vereine bis hin zu Banken. Besonders die Erhöhung der Arbeitslosenbeiträge sorgt für Kritik und Vorwürfe einer „sozialen Schieflage“, da Geringverdiener im Verhältnis deutlich stärker belastet würden als Spitzenverdiener. Das nötige Budgetbegleitgesetz verzögert sich derzeit allerdings noch wegen Uneinigkeiten in der Koalition.

Ihre Meinung ist gefragt!
Wo sollte die Politik Ihrer Meinung nach ansetzen, um das Budgetloch zu stopfen? Halten Sie die vorgeschlagenen Maßnahmen der Regierung für ausgewogen, oder sehen Sie alternative Bereiche, in denen besser eingespart werden könnte? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und diskutieren Sie mit!

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