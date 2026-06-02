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Mit wertvoller Ladung

Nordsee: Schiffswrack aus 18. Jahrhundert entdeckt

Wissen
02.06.2026 17:03
Die Wissenschaftler freuen sich über „unberührte Zeitkapsel“.
Die Wissenschaftler freuen sich über „unberührte Zeitkapsel“.(Bild: youtube/Norsk Maritimt Museum)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Nordsee vor der norwegischen Küste ist ein Schiffswrack aus dem 18. Jahrhundert entdeckt worden. Forscher sind begeistert von dem Fund: „Das Schiffswrack enthält die am besten erhaltene Ladung dieser Art, die jemals in Nordeuropa gefunden wurde“, berichtete die Denkmalschutzbehörde. 

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Das Wrack wurde in 600 Meter Tiefe vor der Küste des Skagerrak in der Nordsee entdeckt. Der norwegische Umweltminister Andreas Bjelland Eriksen bezeichnete den Fund als „sensationell“.

Neben dem vermutlich chinesischen Porzellan fanden Forscher an Bord des Schiffes auch „Kronleuchter, Gläser, Textilien, Getreide und Kisten, die offenbar Tee, Kräuter und Medikamente enthielten. Die Arbeiten dauern noch an, und die Archäologen machen immer wieder neue Funde“, so die Behörde.

Auf YouTube wurde ein Video veröffentlicht, das die Bergung der wertvollen Ladung zeigt:

Fragmente von Kronleuchtern sollen möglicherweise aus Deutschland oder England stammen. „Ein Ziegelstein aus der Schiffsküche trägt den Stempel der Lübecker Ratsziegelei, die vom 15. Jahrhundert bis 1772 in Betrieb war“, hieß es. Das Schiff soll etwa Mitte des 18. Jahrhunderts gesunken sein.

Wissenschaftler freuen sich über „unberührte Zeitkapsel“
„Schiffswracks, die an der Küste gefunden werden, sind oft zerstört oder geplündert“, sagte Nina Refseth, Direktorin der Stiftung Norwegisches Volksmuseum, laut einer Mitteilung. „Einen Fund im offenen Meer und in dieser Tiefe zu untersuchen, verschafft uns das Vergnügen, in eine nahezu unberührte Zeitkapsel zu blicken.“ Erste Funde sollen schon im Juni im Norwegischen Schifffahrtsmuseum in Oslo präsentiert werden.

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