Nordsee: Schiffswrack aus 18. Jahrhundert entdeckt

Wissenschaftler freuen sich über „unberührte Zeitkapsel“

„Schiffswracks, die an der Küste gefunden werden, sind oft zerstört oder geplündert“, sagte Nina Refseth, Direktorin der Stiftung Norwegisches Volksmuseum, laut einer Mitteilung. „Einen Fund im offenen Meer und in dieser Tiefe zu untersuchen, verschafft uns das Vergnügen, in eine nahezu unberührte Zeitkapsel zu blicken.“ Erste Funde sollen schon im Juni im Norwegischen Schifffahrtsmuseum in Oslo präsentiert werden.