Tirol scheitert kläglich mit Feuerwerks-Verbot

Pro Jahr bis zu 400 Verletzte

Zudem kommt es auch jedes Jahr zu schweren Unfällen durch Pyrotechnik. Bisher gilt: Pyrotechnik der Kategorie F2 ist für Personen über 18 Jahre frei verkäuflich, darf im Ortsgebiet jedoch nicht verwendet werden. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass diese Regelung nicht vollziehbar ist und sich viele Menschen nicht daran halten. Deshalb sollten Feuerwerke der Kategorie F2 nur noch nach entsprechender Bewilligung gekauft und verwendet werden dürfen. So ist es bisher auch bei Pyrotechnik der Kategorie F3 geregelt.