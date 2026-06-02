Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keine Mehrheit

Tirol scheitert kläglich mit Feuerwerks-Verbot

Tirol
02.06.2026 17:00
Tirol will den Verkauf bestimmer Feuerwerkskörper an Private verbieten
Tirol will den Verkauf bestimmer Feuerwerkskörper an Private verbieten(Bild: APA/HANS PUNZ)
Porträt von Markus Gassler
Von Markus Gassler

Der Tiroler Umwelt-Landesrat René Zumtobel (SPÖ) brachte einen Antrag bei einer Konferenz der Umwelt-Landesräte ein, doch die Mehrheit seiner Kolleginnen und Kollegen stimmte dagegen.

0 Kommentare

Bereits seit mehr als einem halben Jahr gibt es seitens des Landes Tirol Bestrebungen, den Verkauf von Feuerwerkskörpern der Gruppe F2 an Private zu verbieten. Auf Initiative von Sicherheits-LR Astrid Mair gab (VP) es dazu einen einstimmigen Beschluss im Tiroler Landtag. Grund: Nach wie vor werden in ganz Österreich zum Jahreswechsel, aber auch zu anderen Anlässen mehrere Tonnen an Feuerwerkskörpern abgebrannt.

Schaden für Menschen, Tiere und Umwelt
Das führt alljährlich nicht nur zu einer erheblichen Mehrbelastung der Umwelt durch Lärm, erhöhte Brandgefahr, Anstieg der Feinstaubbelastung und Unmengen an Müll, sondern auch zu gravierenden Gefährdungen von Leib und Leben der Menschen und zur Belastung der Einsatzkräfte. Nun hat auch der Tiroler Umwelt-Landesrat René Zumtobel einen Vorstoß gewagt und bei einer Konferenz der Umwelt-Landesräte in Oberösterreich einen entsprechenden Antrag dazu eingebracht.

Zitat Icon

Obwohl aus Sicht der Umwelt alles gegen Feuerwerke und Böllerei spricht, konnten sich meine Kolleginnen und Kollegen nicht zu einem Beschluss durchringen.

Umwelt-Landesrat René Zumtobel  

Bild: Christof Birbaumer

„In Tirol wurden in der heurigen Silvesternacht die Grenzwerte für Feinstaub an mehreren Messstellen weit überschritten. Der höchste Tagesmittelwert wurde in Wörgl mit 111 Mikrogramm pro Kubikmeter am Neujahrstag gemessen – der gesetzliche Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm im Tagesmittel“, so Zumtobel gegenüber der „Krone“.

Der Tiroler Antrag fand bei der Konferenz jedoch keine Mehrheit. „Obwohl aus Sicht der Umwelt alles gegen Feuerwerke und Böllerei spricht, konnten sich die Umweltlandesrätinnen und Landesräte trotz vehementer Forderung aus Tirol nicht zu einem einstimmigen Beschluss durchringen. Das zeigt einmal mehr, wie kontrovers dieses Thema in unserer Gesellschaft ist“, ärgert sich der Tiroler Landesrat.

Lesen Sie auch:
Landesrätin Astrid Mair will den Bund überzeugen, ein Gesetz zu erlassen.
Doch es liegt am Bund
Feuerwerke: Tirol prescht bei Verkaufsverbot vor
26.01.2026

Pro Jahr bis zu 400 Verletzte
Zudem kommt es auch jedes Jahr zu schweren Unfällen durch Pyrotechnik. Bisher gilt: Pyrotechnik der Kategorie F2 ist für Personen über 18 Jahre frei verkäuflich, darf im Ortsgebiet jedoch nicht verwendet werden. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass diese Regelung nicht vollziehbar ist und sich viele Menschen nicht daran halten. Deshalb sollten Feuerwerke der Kategorie F2 nur noch nach entsprechender Bewilligung gekauft und verwendet werden dürfen. So ist es bisher auch bei Pyrotechnik der Kategorie F3 geregelt.

Zwischen 200 und 400 Menschen müssen in Österreich jedes Jahr an Silvester im Krankenhaus behandelt werden, weil sie beim Einsatz von Pyrotechnik verletzt werden. „Wir werden nicht locker lassen“, so Zumtobel.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
02.06.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
101.177 mal gelesen
Archivbild
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
98.485 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
95.184 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
2414 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1005 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
781 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf