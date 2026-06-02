Die heißesten Bikini-Trends des Sommers aus Miami

1. Bikini-Höschen mit Schnürung feiern ihr großes Comeback

Kaum ein Trend war häufiger zu sehen als der klassische Side-Tie-Bikini – also Bikinis, die auf der Seite geschnürt werden. Extra lange Bänder, ultradünne Schnüre und individuell verstellbare Passformen sorgen für einen sexy Y2K-Look. Der Vorteil: Die Modelle lassen sich perfekt an die eigene Figur anpassen und wirken gleichzeitig lässig und verführerisch.