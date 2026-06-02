Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Knapp und glamourös!

Die heißesten Bikini-Trends des Sommers aus Miami

Society International
02.06.2026 17:00
Knapp, glamourös, verspielt: Bei der Miami Swim Week wurden wieder die heißesten Bikini-Trends ...
Knapp, glamourös, verspielt: Bei der Miami Swim Week wurden wieder die heißesten Bikini-Trends des Jahres gezeigt!(Bild: Krone-Collage/APA/Ivan Apfel/Getty Images/AFP Ivan Apfe, APA/Alexander Tamargo/Getty Images for Sports Illustrated/AFP, APA/Frazer Harrison/Getty Images for Oceanus/AFP)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Heißer wird’s nicht! Bei der Miami Swim Week 2026 zeigten Designer die wohl mutigsten Bademoden-Trends des Jahres. Auf den Laufstegen ging es nicht nur um knappe Bikinis – sondern um spektakuläre Details, auffälligen Glamour und Looks, die garantiert alle Blicke auf sich ziehen.

0 Kommentare

Von winzigen Micro-Bikinis über funkelnden Körperschmuck bis hin zu gewagten Cut-outs: Diese Trends bestimmen jetzt, was Fashion-Fans an Strand, Pool und Beach Club tragen werden.

1. Bikini-Höschen mit Schnürung feiern ihr großes Comeback
Kaum ein Trend war häufiger zu sehen als der klassische Side-Tie-Bikini – also Bikinis, die auf der Seite geschnürt werden. Extra lange Bänder, ultradünne Schnüre und individuell verstellbare Passformen sorgen für einen sexy Y2K-Look. Der Vorteil: Die Modelle lassen sich perfekt an die eigene Figur anpassen und wirken gleichzeitig lässig und verführerisch.

Im Trend: Side-Tie-Bikinis
Im Trend: Side-Tie-Bikinis(Bild: AFP/IVAN APFEL)
Alix Earle
Alix Earle(Bild: APA/Alexander Tamargo/Getty Images for Sports Illustrated/AFP)
Alix Earle and Christen Goff
Alix Earle and Christen Goff(Bild: APA/Alexander Tamargo/Getty Images for Sports Illustrated/AFP )

2. Gold-Details machen Bademode zum Schmuckstück
Bikinis werden 2026 zu echten Luxus-Accessoires. Goldene Ringe, metallische Verbindungen und auffällige Schmuckelemente verwandelten schlichte Designs in glamouröse Hingucker. Besonders beliebt: Hardware-Details, die gleichzeitig raffinierte Cut-outs erzeugen.

BikiniIm Trend: Ringe
BikiniIm Trend: Ringe(Bild: APA/Frazer Harrison/Getty Images for Spotlight Collective/AFP )

3. Der Ozean liefert die schönsten Muster
Designer ließen sich direkt vom Meer inspirieren. Tiefes Marineblau, Türkis, Aquagrün sowie Muschel-, Korallen- und Unterwasser-Motive bestimmten zahlreiche Kollektionen. Der maritime Look wirkt frisch, modern und bringt sofort Urlaubsstimmung.

Im Trend: Ozeanische Muster - hier mit Seepferdchen
Im Trend: Ozeanische Muster - hier mit Seepferdchen(Bild: APA/AFP/Frazer Harrison)
Alix Earle hat Anker am Bikini-Top
Alix Earle hat Anker am Bikini-Top(Bild: AFP/IVAN APFEL)

4. Transparente Stoffe sorgen für Wow-Effekte
Durchsichtige Cover-ups, luftige Mesh-Einsätze und transparente Röcke gehören zu den großen Gewinnern der Saison. Die Looks zeigen Haut, ohne zu viel preiszugeben – und verleihen jedem Strand-Outfit eine elegante Portion Glamour.

Im Trend: Transparente Strandkleider
Im Trend: Transparente Strandkleider(Bild: APA/Frazer Harrison/Getty Images)

5. Cut-outs werden noch gewagter
Gucklöcher im Bikini-Oberteil, asymmetrische Ausschnitte, sehr offene Rückenpartien und raffinierte Taillen-Cut-outs dominierten die Laufstege. Die Botschaft der Designer ist klar: Je kreativer die Ausschnitte, desto aufregender der Look.

Im Trend: Aufregende Cut-outs
Im Trend: Aufregende Cut-outs(Bild: APA/Getty Images for Spotlight Collective/AFP Frazer Harrison)
Im Trend: Aufregende Cut-outs
Im Trend: Aufregende Cut-outs(Bild: APA/Getty Images for Spotlight Collective/AFP Frazer Harrison)
Megan Thee Stallion
Megan Thee Stallion(Bild: APA/2026 Getty Images)
Brooks Nader
Brooks Nader(Bild: APA/Alexander Tamargo/Getty Images for Sports Illustrated/AFP)

8. Micro-Bikinis bleiben die Königinnen des Strandes
Natürlich durfte der wohl berühmteste Miami-Trend nicht fehlen. Winzige Bikini-Schnitte, hohe Beinausschnitte und extrem reduzierte Designs sorgten erneut für Aufsehen. Kaum ein anderer Stil steht so sehr für das selbstbewusste, extravagante Lebensgefühl der Swim Week.

Im Trend: Micro-Bikinis
Im Trend: Micro-Bikinis(Bild: AFP/IVAN APFEL)
Im Trend: Wenig Stoff
Im Trend: Wenig Stoff(Bild: APA/Getty Images for RISE By Paraiso/AFP Jason Koerner)
Grace Ann Nader
Grace Ann Nader(Bild: APA/Alexander Tamargo/Getty Images for Sports Illustrated/AFP)

Überraschungstrend: Dessous und Showgirl-Fransen
Neben den großen Klassikern sorgten Bikinis, die aussahen wie Dessous,  glitzernde Fransen-Looks und Schmuckketten-Verzierungen für Begeisterung. Die extravaganten Modelle erinnerten teilweise an Las-Vegas-Showgirls und brachten jede Menge Bewegung und Glamour auf den Laufsteg.

Im Trend: Dessous-Bikinis
Im Trend: Dessous-Bikinis(Bild: APA/Getty Images for RISE By Paraiso/AFP Jason Koerner)
Im Trend: Showgirls-Fransen
Im Trend: Showgirls-Fransen(Bild: APA/Getty Images for Spotlight Collective/AFP Frazer Harrison)
Im Trend: Schmuckketten-Verzierungen
Im Trend: Schmuckketten-Verzierungen(Bild: APA/Alexander Tamargo/Getty Images for Sports Illustrated/AF)

Die Miami Swim Week 2026 zeigt: Bademode wird immer mutiger und vor allem glamouröser! Micro-Bikinis, auffällige Schmuckdetails, transparente Stoffe und spektakuläre Cut-outs setzen die Trends für den Sommer. Wer am Strand auffallen möchte, kommt an diesen Looks kaum vorbei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
02.06.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
101.177 mal gelesen
Archivbild
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
98.485 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
95.184 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
2414 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1005 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
781 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Mehr Society International
Knapp und glamourös!
Die heißesten Bikini-Trends des Sommers aus Miami
„Akte XXX“
Gillian Anderson fragt Duchovny zum G-Punkt aus
Dekolleté-Panne?
Madonna überrascht Fans mit skurrilem Pride-Video
Filmstar rechnet ab!
Wut-Ansage von Hudson: „Männer haben es leichter“
Tribünen-Turtelei
Model Toni Garrn knutscht Sohn von Tennislegende
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf