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Tierische Begegnung

Von Seebären bedrängt: Robben entern Kajak

Viral
02.06.2026 17:38
(Bild: kameraone)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine Kajakfahrerin machte Mitte Mai eine einmalige Bekanntschaft vor der Küste Namibias: Eine riesige Gruppe Seebären umzingelte das Boot – und manche Tiere enterten es sogar!

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Die neugierigen Tiere machten es sich auf dem Wasserfahrzeug bequem und brachten es damit fast zum Kentern. Die Seebären zeigten sich sehr zutraulich.

Die Sportlerin hielt die ungewöhnliche Begegnung auf Video fest.
Die Sportlerin hielt die ungewöhnliche Begegnung auf Video fest.(Bild: kameraone)

Namibia verfügt über eine große Population von südafrikanischen Seebären. Offizielle Stellen gehen von über 1,5 Millionen Exemplaren aus.

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